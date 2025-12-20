巨人・大勢投手と中山礼都内野手が２０日、吉祥寺エクセルホテル東急で行われたトークショーに参加した。

軽快なトークを展開する中、「巨人の選手で１日だけ入れ替わるなら」という話題に。大勢が名前を挙げたのは主砲の岡本。「和真さんになりたいです。人生を楽しんでいる。あとは和真さんになってバッティング練習をしてみたい。あれだけ飛んだらめちゃくちゃ気持ちいいだろうなと思います」と声を弾ませた。

中山の入れ替わってみたい選手は尊敬する坂本だ。「スーパースターのオーラをまとって生活してみたいです」と笑顔で明かした。

中山は今季、シーズン途中から外野に挑戦し、自己最多１０３試合出場。夏場以降に右翼で出場機会を増やして、打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点をマークした。「シーズンを頑張らないとこういう楽しみはない。また来年も頑張ろうと思いました」とさらなる飛躍を期した。

大勢は今季８回の男として君臨。最優秀中継ぎ投手賞のタイトルを獲得した。「継続して結果を出すことが大事。満足することなく来シーズンも今年以上の活躍をしてチームに貢献できるように」と誓った。