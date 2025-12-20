なとりが、2026年1月14日(水)より放送開始するTVアニメ『【推しの子】』第3期のエンディング主題歌に起用されている「セレナーデ」を、2026年2月4日(水)にシングルリリースすることが決定した。

本作には、アニメに登場するキャラクター・アクアをモチーフに、なとりが書き下ろした表題曲「セレナーデ」をはじめ、全3曲を収録。期間限定盤／初回仕様限定盤として発売される。なお、同曲が一部使用されたアニメの第一弾PVは現在YouTubeにて公開中。

あわせて本作のジャケット写真も公開された。アートワークはイラストレーター・八館ななこが手がけており、こちらも作中キャラクターのアクアをモチーフに描かれている。

さらに、CD商品の各店舗別特典の内容も同時に解禁され、CDの予約受付もスタートしている。

◼️2ndアルバム『深海』

リリース日：2026年1月21日(水)

品番：SRCL-13495〜13496

価格：8,800円(税込)

特設サイト：https://natori-official.com/abyss/

予約：https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG 収録曲：

1.深海

2.ヘルプミーテイクミー

3.セレナーデ

4.にわかには信じがたいものです

5.DRESSING ROOM

6.EAT

7.FLASH BACK

8.プロポーズ

9.恋する季節

10.非常口 逃げてみた

11.君と電波塔の交信

12.IN_MY_HEAD

13.絶対零度

14.SPEED

15.帰りの会

16.糸電話

17.バースデイ・ソング

18.うみのそこでまってる

◼️日本武道館公演＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞

【日程】

2026年2月18日(水) 開場 17:30 / 開演 18:30

2026年2月19日(木) 開場 17:30 / 開演 18:30

【会場】日本武道館 2025年12月6日(土)18:00〜発売

ぴあ https://w.pia.jp/t/natori-2526/

e+ https://eplus.jp/natori/

ローチケ https://l-tike.com/natori/

※先着順のため、予定枚数に達し次第、受付終了となります。予めご了承ください。

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可 【チケット代金】

指定席（一般） 8,500円（税込）

指定席（U-22割） 7,500円（税込）

注釈付き指定席（一般） 8,500円（税込）

注釈付き指定席（U-22割） 7,500円（税込）

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

※注釈付き指定席(一般/U-22割)：場所によっては一部、パフォーマンスおよび映像が見えない可能性が高いお席となります。また、音が聞き取りにくい、機材音が気になる可能性がございます。見えない、聞き取りにくい、気になるという感覚は個々に差がありますので、問題ないと納得した上でお申し込みください。

※U-22割チケットは、ライブ当日に22歳以下のお客様が対象のチケットになります。 他公演詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

https://natori-official.com/