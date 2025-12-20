なとり、TVアニメ『【推しの子】』第3期ED主題歌「セレナーデ」CDリリース決定
なとりが、2026年1月14日(水)より放送開始するTVアニメ『【推しの子】』第3期のエンディング主題歌に起用されている「セレナーデ」を、2026年2月4日(水)にシングルリリースすることが決定した。
本作には、アニメに登場するキャラクター・アクアをモチーフに、なとりが書き下ろした表題曲「セレナーデ」をはじめ、全3曲を収録。期間限定盤／初回仕様限定盤として発売される。なお、同曲が一部使用されたアニメの第一弾PVは現在YouTubeにて公開中。
あわせて本作のジャケット写真も公開された。アートワークはイラストレーター・八館ななこが手がけており、こちらも作中キャラクターのアクアをモチーフに描かれている。
さらに、CD商品の各店舗別特典の内容も同時に解禁され、CDの予約受付もスタートしている。
◼️「セレナーデ」
2026年2月4日(水)
商品仕様：CD (期間＆初回仕様限定盤)
価格：2,545円(税抜)
品番：SRCL-13497
予約：https://natori.lnk.to/Serenade_PKG
収録曲：
1.セレナーデ
＋他2曲＝合計3曲収録予定
【店舗特典情報】
・Amazon：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄メガジャケ
・アニメイト：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄ポストカード
・タワーレコード：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄ステッカー
・応援店：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄B2ポスター
・楽天：なとりロゴアクリルキーホルダー
・セブンネット：なとりロゴ缶バッジ
・ネオウイング：セレナーデ配信ジャケット絵柄ステッカー
◼️2ndアルバム『深海』
リリース日：2026年1月21日(水)
品番：SRCL-13495〜13496
価格：8,800円(税込)
特設サイト：https://natori-official.com/abyss/
予約：https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG
収録曲：
1.深海
2.ヘルプミーテイクミー
3.セレナーデ
4.にわかには信じがたいものです
5.DRESSING ROOM
6.EAT
7.FLASH BACK
8.プロポーズ
9.恋する季節
10.非常口 逃げてみた
11.君と電波塔の交信
12.IN_MY_HEAD
13.絶対零度
14.SPEED
15.帰りの会
16.糸電話
17.バースデイ・ソング
18.うみのそこでまってる
◼️日本武道館公演＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞
【日程】
2026年2月18日(水) 開場 17:30 / 開演 18:30
2026年2月19日(木) 開場 17:30 / 開演 18:30
【会場】日本武道館
2025年12月6日(土)18:00〜発売
ぴあ https://w.pia.jp/t/natori-2526/
e+ https://eplus.jp/natori/
ローチケ https://l-tike.com/natori/
※先着順のため、予定枚数に達し次第、受付終了となります。予めご了承ください。
※お一人様1公演につき4枚まで申込み可
【チケット代金】
指定席（一般） 8,500円（税込）
指定席（U-22割） 7,500円（税込）
注釈付き指定席（一般） 8,500円（税込）
注釈付き指定席（U-22割） 7,500円（税込）
※3歳以上有料、3歳未満入場不可
※注釈付き指定席(一般/U-22割)：場所によっては一部、パフォーマンスおよび映像が見えない可能性が高いお席となります。また、音が聞き取りにくい、機材音が気になる可能性がございます。見えない、聞き取りにくい、気になるという感覚は個々に差がありますので、問題ないと納得した上でお申し込みください。
※U-22割チケットは、ライブ当日に22歳以下のお客様が対象のチケットになります。
他公演詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
https://natori-official.com/
