モデルで女優の冨永愛（４３）が妊娠を発表した。

冨永は２０日、自身のインスタグラムを更新。「いつも温かい応援をありがとうございます。このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と報告。

「戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております。年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた日々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場面でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました。今後につきましては、どうか静かに、温かく見守っていただけましたら幸いです。冨永愛」とつづった。

冨永は２００４年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、０５年に現在モデルとして活動している長男・章胤を出産。０９年に離婚している。章胤は１９０センチの長身でランウェーを歩く姿がテレビなどで紹介されると、ネットで「目元がそっくり」「ＤＮＡってすごい」と話題になった。

山本一賢は１９８６年生まれの３９歳。映画「ＪＯＩＮＴ」（２１年公開、小島央大監督）で俳優デビュー。映画「火の華」（２５年１０月３１日公開）には主演ほか企画・脚本で参加している。