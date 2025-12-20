筑波大のMF佐野健友「1分、1秒無駄にしないようにやりたい」

大学サッカー界の年内最後の試合となる第74回全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）が開幕した。

今年は全国7地域のリーグ戦で上位となったチームが12月8日に一発勝負のプレーオフを戦い、勝者が関東王者の筑波大学、九州王者の福岡大学、関西王者の関西学院大学、東海王者の東海学園大学がいるそれぞれのリーグに入って決勝ラウンドへ。敗者が強化ラウンドとなるリーグ戦に移行するという方式で覇権を争う。

ここではインカレで輝いた選手たちの物語を描いていく。今回は決勝トーナメント進出を果たした筑波大のMF佐野健友について。頭脳明晰のボランチは夢であるプロサッカー選手になることへの最後の挑戦と同時に、なし得なかった時のビジョンもしっかりと描きながら大学最後の大会に臨んでいる。

「17年間サッカーをやってきた集大成のつもりで挑んでいます。夢を抱いて来たこの筑波大で最後に笑って終われたらなとは思いますし、プロの可能性もゼロではないので、1分、1秒無駄にしないようにやりたいと思っています」

筑波大には一般入試を経てやってきた。高校時代はサッカーの名門校である清水東高で10番を背負ってプレーした。その一方で県下有数の進学校である清水東の中でも、さらに全国トップレベルの学力を誇る理数科で学んでいるほど、学業優秀な存在であった。

「その時、その時の自分が一番目指しているものに近いものを常に選ぼうと思ってここまでやってきました。高校受験の時も、サッカーでプロになりたいと思って目指せる場所が清水東でしたし、その中で一番賢いというか、勉強でも一番高みを目指せる場所が理数科でした。大学進学もより専門的なサッカーの知識を身につけることができて、かつプロを目指せる環境は筑波大蹴球部だったので、迷わず受験をしました」

大学に入っても文武両道を続けながら、プロサッカー選手という目標をぶらさずに、チーム内競争に立ち向かっていった。3年生になって出番ではなかったが、関東大学サッカーリーグ1部でベンチ入りすると、今年はボランチとしてリーグ12試合に出場し、3試合のスタメン出場。今大会でも決勝ラウンドの第1戦と第3戦に途中出場をし、第2戦ではすため出場を果たし、決勝トーナメント進出を手にした。

不断の努力で掴んだトップでの出番だが、まだJクラブへの練習参加は実現していない。

「正直、厳しいとは感じていますが、まだ可能性がゼロではない限りは絶対に諦めたくないんです」と、インカレを最後のアピールの場と位置付けて、今と全力で向き合っている。

だが、しっかりとした人生ビジョンを持ち、文武両道を続けてきた佐野らしく、「プロを目指すことを言い訳に就職活動を妥協したくはなかった」と口にしたように、プロになれなかった場合の自分の人生の『プランB』をきちんと持っていた。

「東京のコンサル系の会社に内定をいただきました。正直、サッカーのない人生はあまり考えられなかったのですが、今年に入って真剣に考えました。その中で将来はプロ選手になれなくてもサッカー界で仕事をしたいと思ったので、そのためには業種を絞らずにまず社会を知ることができて、自分の意見をしっかりと持てる職場がいいと思いました。その会社は入社後に自分で業種を選んでコンサルする形なので、いろいろな業界を知ったり、自分は何が得意分野なのかを知ったりすることで、社会人として大きく成長できると思ったんです。最終的にサッカー関係の仕事に就くことから逆算をして、最初に入った会社でいろいろな経験を積んで、知見を広げていきたいと思って決めました」

本気で取り組むサッカーはこの大会で最後になるのか、それともまだ続きが生まれるのかは分からない。神のみぞ知る未来だと理解しているからこそ、どちらに転んでも覚悟を持って前に進める状況は整えた。あとは目の前のことに全力で取り組むのみだ。

「今、人生で一番重要な時間だと思っています。自分が持っているものを全て出して、後悔ないようにやり切る。そのために決勝トーナメントに向けて最高の準備をしたいと思います」（安藤隆人 / Takahito Ando）