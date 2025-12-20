リボン姿のミニー・プー・マリー！セガプライズ「ディズニーキャラクター ぬいぐるみ RIBBON! RIBBON!」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター ぬいぐるみ RIBBON! RIBBON!」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニーキャラクター ぬいぐるみ RIBBON! RIBBON!」
登場時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約10×10×15cm
種類：全3種（ミニーマウス、プー、ディズニー マリー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズオリジナルの、リボンを基調とした“RIBBON! RIBBON!”シリーズ。
そんな“RIBBON! RIBBON!”シリーズから、ディズニーキャラクターのキュートなぬいぐるみが登場☆
リボンを身につけたキャラクターたちのラブリーなぬいぐるみは、どこから見ても愛らしさ満点です。
全長約10×10×15cmと飾りやすく、一緒にお出かけがしやすいサイズ感もうれしいポイント☆
ミニーマウス
「ミニーマウス」の“RIBBON! RIBBON!”ぬいぐるみ。
「ミニーマウス」はお馴染みの赤と白のドット柄のコスチュームに、頭にはコスチュームとお揃いの柄の大きなリボン！
リボンはぷっくりとしていて存在感があります。
プー
「プー」の“RIBBON! RIBBON!”ぬいぐるみ。
お顔の上下にリボンをつけて、まるでプレゼントボックスのような姿に☆
そんな「プー」のお茶目な姿に癒やされます。
ディズニー マリー
『おしゃれキャット』の主人公「ディズニー マリー」の“RIBBON! RIBBON!”ぬいぐるみ。
お行儀良くちょこんと座った姿がかわいい！
「ディズニー マリー」は頭にパステル調のピンク、首の後ろにビビッドなピンクのリボンをつけています。
リボンの素材も様々で、とってもおしゃれなディズニープライズ。
セガプライズの「ディズニーキャラクター ぬいぐるみ RIBBON! RIBBON!」は、2025年12月19日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆
