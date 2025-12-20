セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター ぬいぐるみ RIBBON! RIBBON!」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーキャラクター ぬいぐるみ RIBBON! RIBBON!」

登場時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約10×10×15cm

種類：全3種（ミニーマウス、プー、ディズニー マリー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズオリジナルの、リボンを基調とした“RIBBON! RIBBON!”シリーズ。

そんな“RIBBON! RIBBON!”シリーズから、ディズニーキャラクターのキュートなぬいぐるみが登場☆

リボンを身につけたキャラクターたちのラブリーなぬいぐるみは、どこから見ても愛らしさ満点です。

全長約10×10×15cmと飾りやすく、一緒にお出かけがしやすいサイズ感もうれしいポイント☆

ミニーマウス

「ミニーマウス」の“RIBBON! RIBBON!”ぬいぐるみ。

「ミニーマウス」はお馴染みの赤と白のドット柄のコスチュームに、頭にはコスチュームとお揃いの柄の大きなリボン！

リボンはぷっくりとしていて存在感があります。

プー

「プー」の“RIBBON! RIBBON!”ぬいぐるみ。

お顔の上下にリボンをつけて、まるでプレゼントボックスのような姿に☆

そんな「プー」のお茶目な姿に癒やされます。

ディズニー マリー

『おしゃれキャット』の主人公「ディズニー マリー」の“RIBBON! RIBBON!”ぬいぐるみ。

お行儀良くちょこんと座った姿がかわいい！

「ディズニー マリー」は頭にパステル調のピンク、首の後ろにビビッドなピンクのリボンをつけています。

リボンの素材も様々で、とってもおしゃれなディズニープライズ。

セガプライズの「ディズニーキャラクター ぬいぐるみ RIBBON! RIBBON!」は、2025年12月19日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆

