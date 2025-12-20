犬が『離れた場所から見てくる』心理5選

犬がわざわざ飼い主さんと距離を取ってジーッと見つめてくる行動には理由があります。なぜ近づいてこないのか、愛犬の心理を汲み取って上手に接していきましょう。

1.愛情表現

穏やかな表情で飼い主さんを見ている犬は『大好き！』といった心理状態かもしれません。口角が上がっていたり、ウルウルとした瞳で見つめているなど柔らかい表情をしていることが多いでしょう。

そのような顔で見つめられたら、あなたとの関係は良好です。大好きなご主人様をいつも見ていたいなんて愛らしい限り。優しく微笑み返してあげてくださいね。

2.観察している

前述のように飼い主さんのことが大好きな犬は、行動を気にかけます。『なにしているんだろう…』と後追いをしては、少し離れた場所から観察を続けます。

極端にそばに寄ってこないのは、あくまで「今なにをしているのか」「どこにいるのか」を知りたいので所在を確認できれば安心するのでしょう。もしくは、飼い主さんの邪魔をしないようにと気遣っているのかもしれませんね。

3.期待している

犬は何かを期待しているとき、してもらいたいことがあるときに、離れた場所からジッと見つめてくることがあります。「散歩に行きたい」「ごはんが食べたい」「遊んでほしい」など要求はさまざま。

飼い主さんの元へ近寄ってこない理由は『お利口さんに待ってるよ！』というアピールだと考えられます。ワンワン吠えたり騒いだりすると期待に応えてもらえない可能性があることを理解しているのでしょう。

わくわくする気持ちを抑えて、飼い主さんからの合図や指示を待っているのかもしれません。

4.用心している

離れた場所から警戒したような表情で飼い主さんを見つめているときは『もしかして…』と用心しています。シャンプーや爪切りの準備を始めると、ぴゅーっと逃げ足早く距離をとられることはありませんか？

今までの経験から準備の段階で用心しているのでしょう。きっと実行されるであろうことは理解していますが、少しでも遅らせたいという気持ちが働いているのです。

5.様子をうかがっている

愛犬を叱った後に、離れた物陰から様子をうかがうように見つめてくることはありませんか？『まだ怒っているのかな』『仲直りしたいな』という気持ちで飼い主さんの様子を見ているのです。

このようなときの犬は呼ばれるタイミングを待っています。側に行きたくても行けない状態ですので、優しく呼び寄せてあげましょう。

飼い主がすべきではない間違った対応を解説！

犬が離れた場所から見てくる心理を5つご紹介しました。あるある！と思われた方も多いのではないでしょうか。そのようなシチュエーションのときに、飼い主さんがすべきではない間違った対応はご覧の通りです。

しつこく構う 否定的な言葉を放つ

これらはしてはいけないNG対応です。犬も理由があって遠くからあなたを見つめています。わざわざ近寄ってしつこく構うとストレスに感じてしまいます。基本的にはそっと見守り、ときおりアイコンタクトをとってあげると『ボクのこと見てくれている』と安心するはず。

呼んでもこないからといって「こなくていい！」「もう知らない！」など否定的な言葉を放つことも間違った対応です。愛犬から寄ってきたときに優しく受け入れてあげましょう。

愛犬がなぜ離れた場所から見つめてくるのか、理由を推察し気持ちに寄り添った対応をするよう心がけてくださいね。

まとめ

犬が遠くからあなたを見るのにはさまざまな理由があります。シチュエーションによって真逆のときもありますので、正しい対応ができるように日ごろから愛犬をよく観察しましょう。

あなたが愛犬を観察するのと同様に、愛犬もきっとあなたのことをよく見ているはずですよ。