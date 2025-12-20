旅行の「新・必携品」として旅のエキスパートたちが選んだガジェットとは【GoodsPress Web 旅モノグランプリ 2025】

【GoodsPress Web 旅モノグランプリ 2025】

日常の延長に非日常と旅の楽しみ方はさまざま！ 今年も「GoodsPress Web 旅モノグランプリ 2025」の季節がやってきました。2回目となる今回も、世界を巡りながらその魅力を発信し続ける旅のエキスパートをお迎えして、2025年話題となった新作からロングセラーまで数ある中から優秀な5アイテムをセレクトし、その中から大賞を選出！ いずれも“持っていると旅で活躍する”アイテムばかり。この冬旅のオトモにベストな逸品たちを7カテゴリーに分けてご紹介します。

▲【GoodsPress Web 旅モノグランプリ 2025】選考委員会（※手前左から）航空・旅行アナリスト 帝京大学理工学部航空宇宙工学科非常勤講師／鳥海高太朗氏、世界を旅しながらガジェット記事を執筆・ノマド系テクニカルライター／中山 智氏、世界一周・66カ国渡航、バックパックが相棒・株式会社ツキヒ 代表取締役 株式会社SAGOJO 取締役／鈴木英嗣氏、（奥左から）世界5大陸を回ったGoodsPress Web編集長／澤村尚徳、コーヒーの生産地巡りがライフワークの旅モノ担当／円道秀和

＜Part 6＞

旅ガジェット編

旅先での「あってよかった！」をさりげなく、そして確実に実現してくれるガジェットたち。ロストバゲージの対策から、スマホの充電問題。旅だからこそではないけれど、日常の延長だからこそ持っておきたいアイテムを今回は厳選してご紹介。失くしものタグを筆頭に、機内やホテルでの音楽や映画鑑賞に使えるヘッドホン、さらに旅の必携品であるスマホと合わせて持ち歩きたいモバイルバッテリー、海外での通信環境を手軽に確保できるeSIMなど、ジャンルはそれぞれ。加えて、旅のエキスパートたちがどうしてるかも聞いてみました。

■旅の新常識としてトラッカーは必携。バッテリーはメーカー製がやっぱり安心

ーー昨年（2024年）の大賞はJBLのイヤホン「JBL TOUR PRO 3」でしたが、今回もJBLからヘッドホンがラインナップしています。

鳥海 「JBL TOUR PRO 3」は名作ですからね、ほんと便利で日々愛用してます。今回の「JBL Tour One M3 Smart Tx」はヘッドホンで、トランスミッターが付属しているんですね。

円道 手元でいろいろ操作できるんですよ。ヘッドホン自体もかなりイイ。

中山 僕みたいに上手く完全ワイヤレスイヤホンが耳にはまらない派にはこのタイプは朗報。それにトレンドとして飛行機自体がBluetooth対応にシフトしている最中だから、移行期間中はかなり重宝しそうな1品ですよね。

澤村 10年後には機材もBluetooth対応が普通になっている世界線かぁ〜。

ーー飛行機といえば、バッテリー問題もいろいろ考えないと。

円道 アンカーから発売された「Prime Power Bank」は機内持ち込みもOKかつパワフルなモデルで注目の1台です。

鳥海＆澤村 これはいいよねぇ〜。

中山 やはりPCへの充電が可能かどうかが購入に踏み切るかの基準にはなりますよね。

澤村 一方、CIOの「SMARTCOBY SLIMII Wireless 2.0 8K」はスマホちょうど1回分。ある意味8000mAhは最適解というか。

鈴木 ちょっとそこまで用ですね。重いと負担になるシーンにもベストというか。

ーーモバイルバッテリーは、空港での没収や機内で発火したりなど昨今取り沙汰されていますが、選ぶなら信頼の高いメーカーがやっぱり安心ですよね。

中山 燃えないとはどこも言ってないけど、燃えにくい新材料を採用していたりするメーカーはあります。なにより不具合時に保証やリコールを出したりと、ちゃんと情報が入ってくるメーカー製だと、きちんと対応してくれるから安心。だから買おうと思うんです。



ーーちなみにロストバゲージ対策や、海外での盗難対策はしていますか？

鳥海 僕はタグを全ての荷物に仕込んでいます。財布にもカード型のタイプを入れていますよ。

中山 同じく。目的地の空港に着いたときに「荷物もちゃんときているぞ」って確認用に。

澤村 僕はタグ類はポーチに入れてます。

円道 「pebblebee」はタグ、カード、クリップ型と3タイプあります。Appleの“探す”とGoogleの“デバイスを探す"の両方に対応してるので、iPhoneユーザーもAndroidユーザーも使えるのがいいなって。

中山 電池交換式じゃなくて充電で繰り返し使えるのもエコですよね。あと、光に加えて音が出せるのも大きい！

ーー耳を澄まして音を探る…あの独特の緊張感。海外はスマホが繋がるかどうかも大事です

中山 最近は海外利用、特にアジアは1日100円以下の激安プランのeSIMとかもありますね。

円道 海外eSIMアプリ「trifa」はアプリ経由でサクッと使えて便利です。

鳥海 我々は海外への渡航頻度の高いからいろいろ慣れているけど、年1回とかで使用頻度が少ない場合はなおさら使い勝手と価格って大事ですよね。

円道 ポケットWi-Fiって便利だけど意外と重い。失くす不安とかもあります。

ーーさまざまなデジタルガジェットが並びましたが…。

中山 やっぱり旅の“新たな必携品・新常識”としてスマートタグは絶対に持っていくべき。

澤村 盗難とかロストとかがあると、それだけでも旅の景色がガラリと変わる。しっかり楽しむためにも付けておくのが得策かもしれないですね。

＜大賞＞

■あれ？どこいったっけ？を解決

Pebblebee

「Pebblebee タグ型」（写真左：4980円）

「Pebblebee クリップ型」（写真中：4980円）

「Pebblebee カード型」（写真右：4980円）

旅の新常識として必携なアイテムのひとつ（中山さん）

iPhone／Androidの両方に対応するから、買う時に迷わずに済みます（円道）

Appleの“探す”とGoogleの“Find Hub”の両方に対応したスマートタグ。iPhoneやAndroidの既存ネットワークを利用。自分のスマホから離れた場所でも、周囲のスマホとBluetooth通信し、位置特定する仕組みになっています。AppleのネットワークとAndroidのネットワークの同時利用はできませんが、端末の初期設定で切り替えが可能。機種を問わずに使用できる点がうれしい。紛失が疑われる際は、アプリの地図画面から現在地の確認、そして光とともにサウンドでもお知らせ。ユニバーサルタグ型は、両面3M粘着テープやシリコン・アクセサリーでの装着が可能。1回の充電で最大8カ月利用できます。繰り返し使えるうえに、IPX6の耐水性があるので水飛沫やにわか雨でも問題なし。

ーMaker’s Recommendー

この度は『大賞』に選出いただき、ありがとうございます。「Pebblebee」は、スマホの機種を問わずに使える充電式のスマートタグです。“旅の必需品”として、今後も多くの方に、長くご愛用いただけると嬉しいです。（ソースネクスト 製品担当）

>> ソースネクスト

＜優秀賞＞

■トランスミッター付属 フライト中も快適視聴環境をサポート

JBL

「Tour One M3 Smart Tx」（5万7200円）

飛行機内設備のBluetooth化はまだまだ先。それまで快適な視聴環境を得るならこちらかと（中山さん）

機内でもいい音で、そしてノイズレスで快適に過ごしたいなら！（円道）

40mm径マイカドーム・ドライバーを新たに採用し、力強く深みのある低音から伸びやかな中高音までバランスの取れたサウンドを実現。新リアルタイム補正機能で視聴環境やユーザーの耳の形状、装着状態に適応し、アクティブノイズキャンセリング機能を最大限に有効化。耳を覆う空間を広く取ったイヤーカップでアクティブノイキャンのパッシブキャンセリング効果、ならびに音響効果も大きく向上しています。空間サウンドは音楽・映画・ゲームの3モード。ヘッドトラッキング機能で没入感もアップ。付属のトランスミッターの活用でBluetooth非対応の機材でも高音質なワイヤレス接続が可能です。

ーMaker’s Recommendー

圧巻のJBL Proサウンド、合計10マイクを搭載したハイブリッドノイズキャンセリング性能、ナチュラルで高い臨場感の空間サウンドなどを実現するJBLフラッグシップヘッドホンのトランスミッター同梱モデルです。トランスミッターを機内エンターテインメントシステムやタブレットなどに接続すれば、深い静寂、高い没入感そしてJBLの高音質で移動中の映画や音楽をワイヤレスで楽しむことが可能です。（ハーマンインターナショナル プロダクトマネージャー／塚本さん）

>> JBL

＜優秀賞＞

■ノートPC2台への同時充電可能なパワフルモデル

アンカー・ジャパン

「Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)」（1万9990円）

取材先で電源がない場合にも重宝します（鳥海さん）

これは本当にいいですよね！特に仕事などで使えるシーンが多いかと（澤村）

Anker史上最高峰充電シリーズ「Anker Prime」の大容量モバイルバッテリー。ビジネスバッグにもスッキリ収納できるサイズと、最大220Wの高出力に対応し、ノートPC 2台に同時充電可能なパワフルさが特徴です。単ポート利用で最大140W出力可能なUSB-Cが2ポート、USB-Aを1ポート装備。本体へも最大100W入力での急速充電が可能で、約25分で50%まで充電できます。常時温度管理システムと高機能BMS搭載で安全性もあり、専用アプリとの連携でバッテリーのモニタリングや機器に合わせた最適なモード設定も可能です。

ーMaker’s Recommendー

スマートフォンを約4回充電できる20100mAhの大容量ながらも、高さ約15cmとコンパクトなモバイルバッテリーです。3ポート合計最大220W出力に対応し、外出先でもノートPC、スマホ、ワイヤレスイヤホンを3台同時に急速充電が可能です。（アンカー・ジャパン 広報担当）

>> アンカー・ジャパン

＜優秀賞＞

■薄型と高パフォーマンスを両立。スマホ充電1回分のちょうど良さが◎

CIO

「SMARTCOBY SLIMII Wireless 2.0 8K」（7680円）

きちんとしたメーカーだからこその安心感がありますよね（中山さん）

薄型軽量だから、荷物を少なくしたい僕のような旅人にぴったり（鈴木さん）

容量8000mAh、重さ約162g、厚さ12mmの薄型バッテリー。Qi2に対応しており高速ワイヤレス充電が可能で、MagSafe対応なのでスマホにマグネットでくっつけて重ねて使えます。最大出力は約15W。Qi2経由ならスマホ約1.1回分、USB-Cケーブル経由なら約1.2回分の充電ができ、ちょっとした外出時のお守り代わりにも最適。発熱が気になる場面は「セーフティーモード」、スピード重視の際には「ハイパフォーマンスモード」とモード切り替え機能付き。本体自体は放熱性と剛性感に優れたアルミ合金ボディで、背面のスマホ吸着面は液体シリコン素材になっており、スマホを傷つけにくく、汚れにくさと耐久性も両立しています。

ーMaker’s Recommendー

『SMARTCOBY SLIM II Wireless 2.0 8K』は、ワイヤレスでも1回分しっかり充電できる安心感と、スマートフォンと重ねても違和感のない薄さを両立したモバイルバッテリーです。 8,000mAhという容量バランスは、日常でも旅先でも「ちょうどいい充電量」を意識して設計しています。写真や動画の撮影、経路や観光名所の検索など、旅に欠かせないスマートフォンの頼りになる充電パートナーとして活躍してくれることを願っています。（CIO 広報）

>> CIO

＜優秀賞＞

■長期滞在から短期に周遊まで、旅人のニーズにあるプランを提供

trifa

「eSIM」

世界200カ国以上の国と地域を網羅。アプリ経由で完結する簡単さがいい（円道）

周遊プランがあるから複数国を渡り歩くバックパッカーにも向いてますね（澤村）

世界200カ国以上の国と地域でインターネット環境が使用できる海外eSIMアプリ。初心者でも簡単に使えるUIが特徴で、わずか3stepで開通・海外通信が可能となります。プランは滞在日数によって無制限から1／3GB、さらに月間プランを用意。1泊2日で無制限1980円〜、アジア・ヨーロッパ・北米ほか周遊プランなども用意し、フレキシブルな旅にも対応。長期滞在や頻繁な渡航に向けの月間・年間プランなら、最大100ギガまで繰越が可能です（世界116カ国対応）。なお、データ通信に特化したサービスのため電話番号を使った音声での通話は不可。データを使ったLINEやInstagramなどでの通話利用が推奨されています。

ーMaker’s Recommendー

日本人の利用者数No.1の海外eSIMアプリです。世界200以上の国と地域でつながり、アプリひとつで簡単に設定可能で、24時間日本語の有人サポートがあるので安心してお使いいただけます。（トリファ 代表取締役／嘉名さん）

>> trifa

>> 特集【GoodsPress Web 旅モノグランプリ 2025】

＜取材・文／相川真由美 写真（大賞）／湯浅立志（Y2）＞

相川真由美｜エディター／ライター。ライフスタイル系雑誌の編集アシスタントを経て、IT系週刊誌・月刊誌で約10年以上編集者として刊行にたずさわる。現在は、フリーの編集記者として国内外のテーマパークやエンタメ、ならびに観光、航空関連の取材・インタビューを中心に執筆中。

