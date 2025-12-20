12月19日、板野友美がInstagramを更新した。

【写真】美麗フェイスラインの横顔SHOTも公開

板野は、自身のInstagramアカウントにて、「Rosyluceのジュエリー 可愛いんだよ」「どんな日も自分を好きでいられるように、自分に恋できるように。 少し自信がない日もお守りになってくれる。パワージュエリー」「私のこだわりの赤とゴールドとパールで統一してるの」などとコメントし、自身が手がけるブランドのジュエリーを身につけたバストアップSHOTを複数掲載した。

この投稿に対して、ファンからは、「最高に可愛すぎる」「美人さん」「ジュエリー天才」「似合ってるよ〜」「素敵だね」などのコメントが寄せられている。

板野はかつてAKB48の1期生メンバーとして活躍し、現在は芸能活動やブランドのディレクターを務めるなど、活躍の幅を広げている。12月22日には、自身と同じく元AKB48の前田敦子との初のディナーライブ『敦友20年目もやっぱり一緒 Atsuko Maeda ＆ Tomomi Itano Christmas Premium Night』をホテルニューオータニ（東京）にて開催予定だ。

画像出典：板野友美オフィシャルInstagramより