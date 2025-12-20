IT技術職・60代男性の冬ボーナス「再雇用のためいくら頑張っても同じ額。本当にがっかり」
冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
同居家族構成：父、妹
住まいの地域：関東地方
職種：技術職（IT・エンジニア・製造技術など）
雇用形態：契約社員（定年後再雇用）
勤務年数：20年以上
年収：400万円
現預金：1200万円、リスク資産：1400万円
2025年の冬ボーナスについては「受け取る予定」だそうで、「額面22万円」と予想。金額は昨年と比べて「あまり変わらなそう」とのこと。
その理由として「定年後再雇用なので、どんなに頑張っても（給与の）1カ月分しかでません。ボーナス時期は本当にがっかりします」と語っています。
ちなみに再雇用前は額面で「90万〜110万円」ほど受け取っていたようです。
今回のボーナスは「貯金、日常生活費の補填（ほてん）」に回す予定だそうで、具体的には「老後の蓄え。故障している家の補修費用の一部」に充てるつもりとのこと。
最後に、ボーナスに不満を抱えている人に向けて「自分も、若いころに勤めていた会社ではボーナスが出ないときもありましたが、大手に転職できたのでその後いい思いをしました。ボーナスが少ない人は奮起して転職しましょう。」と呼び掛けておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
回答者プロフィール回答者本人：60代男性
同居家族構成：父、妹
住まいの地域：関東地方
職種：技術職（IT・エンジニア・製造技術など）
雇用形態：契約社員（定年後再雇用）
勤務年数：20年以上
現預金：1200万円、リスク資産：1400万円
「冬ボーナスは額面22万円。昨年とあまり変わらなそう」今回の投稿者は、関東地方にお住まいの60代の男性。「サービス開発に関わる技術職」として、現在の職場では「20年以上」勤務していると言います。
2025年の冬ボーナスについては「受け取る予定」だそうで、「額面22万円」と予想。金額は昨年と比べて「あまり変わらなそう」とのこと。
その理由として「定年後再雇用なので、どんなに頑張っても（給与の）1カ月分しかでません。ボーナス時期は本当にがっかりします」と語っています。
ちなみに再雇用前は額面で「90万〜110万円」ほど受け取っていたようです。
「ボーナスが不満なら奮起して転職しましょう」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っていない。金額が少ないため、評価面談で上司に『すまないね』とよく言われます」と投稿者。
今回のボーナスは「貯金、日常生活費の補填（ほてん）」に回す予定だそうで、具体的には「老後の蓄え。故障している家の補修費用の一部」に充てるつもりとのこと。
最後に、ボーナスに不満を抱えている人に向けて「自分も、若いころに勤めていた会社ではボーナスが出ないときもありましたが、大手に転職できたのでその後いい思いをしました。ボーナスが少ない人は奮起して転職しましょう。」と呼び掛けておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)