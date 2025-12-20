「たいへんなお仕事やん…」桜井ユキ、「入川。からの、足湯」ショットに驚きの声「風邪引かないように」
俳優の桜井ユキさんは12月18日、自身のInstagramを更新。河川敷と思われる場所で“足湯”に入る姿を披露しました。
【写真】桜井ユキの驚きの姿
「足湯って意外と温まる」桜井さんは「入川。からの、足湯」とつづり、1枚の写真を載せています。バケツにためたお湯に足を入れた姿です。膝まで濡れたパンツをまくり、頭にはタオルを乗せています。心地よさそうな雰囲気です。
コメントでは「タオル上にのっけてるの可愛い笑」「それにしても美！美！美」「足湯って意外と温まる」「風邪引かないようにしてくださいね」「美しすぎるぞ桜井」「綺麗＆可愛い！」「か、か、か、かわいすぎる！」「たいへんなお仕事やん…がんばりよるやん」などの声が上がりました。