俳優の桜井ユキさんは12月18日、自身のInstagramを更新。河川敷と思われる場所で“足湯”に入る姿を披露しました。

「足湯って意外と温まる」

桜井さんは「入川。からの、足湯」とつづり、1枚の写真を載せています。バケツにためたお湯に足を入れた姿です。膝まで濡れたパンツをまくり、頭にはタオルを乗せています。心地よさそうな雰囲気です。

コメントでは「タオル上にのっけてるの可愛い笑」「それにしても美！美！美」「足湯って意外と温まる」「風邪引かないようにしてくださいね」「美しすぎるぞ桜井」「綺麗＆可愛い！」「か、か、か、かわいすぎる！」「たいへんなお仕事やん…がんばりよるやん」などの声が上がりました。

「私は元気です」

11月23日にも「皆さまこんばんは　まず、私は元気です」と、12月21日に最終回を迎えるドラマ『シャドウワーク』（WOWOW）のオフショットを載せていました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)