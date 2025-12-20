長期休みに行きたいと思う「石川県の温泉地」ランキング！ 2位「山代温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
慌ただしい年末の足音が近づき、そろそろ長期休暇に思いをはせる方も多いのではないでしょうか。寒さが増すこの季節だからこそ、心身の疲れをじんわりと癒してくれる「温泉地」での滞在は格別です。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「石川県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「加賀温泉郷と呼ばれている3つの温泉を巡ってみたいため」（30代女性／神奈川県）、「高級温泉街のイメージがあるので、ちょっとお高いお宿でほっこりしたい」（50代男性／大阪府）、「夜のライトアップされて綺麗な時に行きたい」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※震災の影響により一部施設に臨時休業が発生しています。詳細は各施設のサイトなどでご確認ください。
回答者からは「地震で被災した温泉なので少しでも力になれればと思い行ってみたい」（40代女性／茨城県）、「オーシャンビューの宿が多く、海を見ながら温泉に入れる」（40代女性／神奈川県）、「一度行ったことがあるのですが泉質がすごく良くて、あたたまり健康になった気がしたからです」（10代男性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。(文:坂上 恵)
2位：山代温泉／64票加賀市にある加賀温泉郷の中で最も古い歴史を持つ温泉の1つです。開湯以来、約1300年の歴史を持ち、明治時代の総湯を復元した古総湯と、加水なしの源泉が楽しめる現在の総湯、それらを中心とする「湯の曲輪」が情緒ある街並みをつくっています。形成魯山人ゆかりの地としても知られ、文化的・歴史的な趣が色濃く残ります。豊富な湯量と多様な泉質を持ち、古都金沢からもアクセスがよいため、北陸観光の拠点としても人気です。
1位：和倉温泉／83票七尾市、能登半島に位置する海沿いの温泉地で、1200年の歴史を持つ名湯です。日本海に面した立地のため、海を眺めながら入浴できる旅館が多く、特に夕焼けや朝焼けの景観が格別です。また、新鮮な海の幸、特に能登の豊富な魚介類を堪能できることも大きな魅力です。高級旅館から老舗まで揃い、温泉地の格調高い雰囲気が長期休暇の旅行先として高い評価を得ました。
