クリエイター集団・こねこフィルム『年齢確認』シリーズのコミカルな演技で注目を集め、話題作への出演が続く赤間麻里子さん。28歳で「無名塾」の先輩俳優と結婚したあとは経済的に苦しい時期もあったそう。黙って見守ってくれたご両親には感謝しかないそうです。

役者同士の結婚。父の言葉が覚悟を決めるきっかけに

── 夫となる「無名塾」の先輩俳優・高川裕也さんを、初めてお父さんに紹介した際、お父さんは高川さんに面と向かって「収入はいくらですか？」とお聞きになったとか。当時のお父さんの思いを、赤間さんはどう感じていらっしゃいますか？

赤間さん：父が夫に開口一番お金のことを聞いたのは、いちばん聞きにくいことだったからだと思います。彼が帰った後、父から言われたのは、「結婚したいと思っている今がいちばん気持ちが盛り上がっているときで、この先、もしかしたら他人の生活をうらやんでしまうかもしれない。ここから苦労するのはイヤだなという気持ちが1mmでもあるならうまくいかないから、恋人でやめておきなさい」ということでした。

NHK連続テレビ小説『虎に翼』に出演し注目を集めた

「それでも、彼がいないと自分の人生は成り立たないと思えるんだったら、いい人に出会ったということだから、どうか幸せになってください」と。私は、結婚に対する理想はまったくないタイプだったので、「人の生活を羨んだりすることはないよ」と伝えたら、父は「それじゃあ、おめでとう」ってあっさり喜んで認めてくれて。その日以降、お金のことに関しては何ひとつ言われませんでした。私たちがどんなに経済的に厳しい状況になっても口を出すことはなく、役者の仕事だけで食べていけるようになった後も、ずっと温かく見守ってくれていました。

── それは、お母さんも同じだったのですか？

赤間さん：母は夫と会ったその日から夫のことを気に入っていたので（笑）。私がどうしようかなって迷っていたときも「彼なら絶対に大丈夫。あんないい人いないから」と、激推しだったんです。

夫は、つき合っていたときからすごく真面目で、実家に遊びに来たときの態度や話す姿勢がとても紳士的で常識的だったし、母の料理も「おいしい」って、本当においしそうに食べていましたしね。

── すてきなお母さんですね。お父さんとお似合いのご夫婦だと感じます。

赤間さん：父は初対面の夫にこそ厳しい言葉をかけましたが、基本的にとても温厚な人で。私は一度も父に叱られたことがなかったんです。それに父は、娘の私からみてもそうとうの努力家でした。会社を定年退職した後、毎日マラソンをして、図書館に通って、バイオリンを弾いて、というのを日課にしていたんです。

それでいて、私が決めたことはいつも尊重してくれる父でした。「あなたが決めたことだからいいでしょう」って。いつもそれしか言わなかったですね。

── お父さんは、赤間さんが役者の仕事をすることに対して、「続けることはいいことだから、続けなさい」という言葉もかけられたそうですね。

赤間さん：そうですね。父は、もともと体の弱い人だったらしく、ずっと走ることを継続していたんです。とにかく何かを始めるとずっと続ける人だったので、続けることは将来きっと財産になるって思っていたんじゃないかな。アルバイトだって、「最低3年はやってみたほうがいい」って言われましたし。でも、私はすぐ飽きちゃうタイプなので、さすがにアルバイトでそれはどうかなって思いましたけど。

── アルバイトで3年はベテランの域に入ると思います（笑）。

赤間さん：長いですよね。それだけは言うことを聞かなかったです（笑）。

最愛の父の思いがけない死を経て「母とはつかず離れずで」

── お父さんは2024年に89歳で亡くなられたそうですね。突然だったこともあり、納得できるお別れができなかったとお聞きしました。

赤間さん：そうですね。家のなかでつまづいてモノにぶつかり肋骨を骨折して、入院したんです。入院中、点滴がはずれないよう体を固定されたことがきっかけで、どんどん喋れなくなり、ぼんやりした顔つきになっていって。たった3日ほどで様子がまったく変わってしまいました。

看護師さんに拘束を外してもらえないかとお願いしたのですが、一人の患者だけずっと見ているわけにいかず危ないのでということで…。本当にかわいそうで、できるだけ14時に病院に行き、面会が許される時間ギリギリまでいました。つき添っている間は体を自由にしてもらって、起き上がらせたり体操をさせたりして。ときどき会話ができることもあって、最後はほとんど朦朧とした感じでした。そうこうしているうちに、院内で感染症が広がったせいで面会禁止になり、最後は会えないままでした。

もともと数日で退院する予定だったので、「退院のときに着る服を持ってきたよ。おうちに帰ったら何食べる？」と声をかけたら、父が「うどんかな。ビールが飲みたいな」って答えていたんですよね。それが最後の会話になりました。今も、もっとできることがあったんじゃないか、と考えることがあります。

ドラマ『海に眠るダイヤモンド』（2024）では、主人公の母・梅子役として出演。テキパキ動くしっかり者の女性を好演した

── それはおつらかったでしょうね…。いっぽう、お母さんは現在86歳。赤間さんのご自宅から通える距離で、良好な関係を保たれているそうですね。お母さんらしいエピソードを教えていただけますか？たとえば、私は最近、83歳の母に手押し車を勧めたのですが、「私はそんな年じゃない」って、頑として使おうとしてくれないんです（笑）。

赤間さん：うちの母もまったく同じ！この前、手押し車をどうしても使ってほしくて、カタログを取り寄せて、母に渡したんですが、ペラペラッと見ただけでぷいって（笑）。もう十分使ってもいい年齢なんだから甘んじて使っていいと思うんですけどね。きっとデザインも気に入らないんだと思います。

── そんなふうにお母さんと接するなかで、介護の準備やご自分の老後などを考えることもありますか？

赤間さん：母にとっては、自立して暮らすことが心身ともにいい影響になっているようです。逆に、私が母のそばにいるといろいろ気になって、母が自分でできることも手伝ってしまったりすると思うんですよね。だから、母が動けるうちは、いまくらいの距離感で行き来する関係がちょうどいいのかなって思っています。

普段は、毎朝LINEで挨拶を交わして、おかずを多めに作って持って行ったり、好物のうなぎを買って持って行ったり。そのついでに、一緒にお茶を飲んだりしてね。母は本当に自立していて、東京で暮らしている兄が「うちで一緒に暮らそうよ」って誘っても、「自分で雨戸の開け閉めができるあいだは、お願いだから自由にさせて」と断られています（笑）。

ただ、実家のモノがすごく多くて、「これ、私が片づけるの？」っていつも思うんですね。だから、自分のときは、元気なうちにモノを最小限にしておこうと決めています。子どもたちに片づけさせるのは酷だなって。親が大切にしていたものを、捨てる作業って負担だろうだろうなと思うから。

── 片づけを自分でできるうちに、というのは大事かもしれないですね。

赤間さん：そうですね。着ない服や、本、装飾品は断捨離していきたいですし、大量の写真もアルバム1冊分くらいに収まるように整理して、あとはスマホに保存しておこうかなと思ったり。片づけって大事だなぁと実感しながら、日々の生活の中で少しずつ作業をしています。

取材・文／高梨真紀 写真提供／赤間麻里子