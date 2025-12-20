元婚約者に捨てられたミロチさんが出会ったのは、天然記念物並みにピュアで真面目な10歳年下の夫だった！

【第1回】10歳年上の女性に見返りなく尽くしてくれる男性の正体とは

ふたりの行く手には山あり谷あり…。でも、ふたりなら乗り越えられない壁はない。Instagramで大人気のミロチさんが自身の経験を描くウェディングストーリーです！

婚姻届をもらってきた彼「もうキャンセルできませんよ？」いつもと違う態度にある疑惑が…

順調に結婚式の準備を進めるある日、チロくんが婚姻届をもらって帰ってきました。

届に記入するチロくんを見ながら「こんな紙切れ一枚で家族になれちゃうんだ」と考えていると、チロくんは「ミロチさんはいいですか？」と切り出しました。「これ出したらもうキャンセルできませんよ？一生俺といることになりますけど」と言われて、ミロチさんは察します。チロくんが甘い言葉を欲しがっている、と…！

今まで散々はぐらかしてきたし、ここで愛の言葉をささやかなければ…！と、ミロチさんは意を決して口を開きます。しかし、ちょうどそのタイミングで着信があり、チロくんは即対応。ミロチさんの「チロくんとじゃないと」という言葉はかき消されてしまいました。

せっかくの勇気を踏みにじられたミロチさん。書くのに失敗した婚姻届に推しの名前を書いてそのウサばらしをしたのでした。

作／ミロチ