ひろゆき、生配信で貯金額明かす→「え？想像より少ない」 車＆株にも言及「僕、嘘つくのが苦手で…」
実業家のひろゆきこと西村博之氏が20日までに自身のYouTubeチャンネルで行われたライブ配信に出演。そこで自身の貯金額について言及した。
【動画】ひろゆきが貯金額を明かした生配信
「『令和の社会問題』そろそろ決着つけようよ！生配信【ひろゆきと語る夜】」と題した生配信でさまざまなテーマに沿って議論を交わしたひろゆき氏ら出演者。「YouTubeは本業じゃない」と語るひろゆき氏に、タレントの熊切あさ美が「本業なんなんですか？」と質問。
それに対してひろゆき氏は「僕は“お仕事しなくてももう大丈夫なポジション”なんですよ」と説明。「ほんと家にいるだけで、お金かかんないんですよ。月の食費とか入れて、たぶん5万円かかんないんですよ。外食一切しないんですよ」と打ち明け、出演者を驚かせた。
「物欲もなにもないってことでしょ？車も持ってない？」と共演者がさらに探ると、ひろゆき氏は「車はね、500万（円）で買った。車は買った」と明かした。そこで熊切が「じゃあ貯金、いくらあるの？」とさらに踏み込んで質問。ひろゆき氏は「貯金がねえ…いまたぶん2〜3億（円）くらいかな」とあっさりと自身の貯金額を告白した。
驚きながら「え？想像より少ない」と言う熊切にひろゆき氏は笑顔で「はい」と返事。しかし、スタッフも加わり、株について聞かれると「結構やってるってことはなく、なんか入れといたら勝手に増えた的な」と返答。話題はさらに不動産についても。それに対しては、「僕、嘘つくのが苦手で…」と言葉を濁しつつ、海外の不動産事情について詳しく解説していた。
