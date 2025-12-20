反抗期の息子と一緒に妻を責める夫は異常？ ママ友にモラハラを指摘される／モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした
『モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした』（リアコミ：原作、はち：漫画/KADOKAWA）
【漫画】『モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした』を第1回から読む
第4回【全7回】
専業主婦の翼は、夫から毎日「金も稼げねえくせに口答えして生意気なんだよ！」「いい身分だな」と罵倒されて怒鳴られる日々。そんな夫に気に入られようと、反抗期の息子も翼につらく当たっていた。しかし、翼が離婚を決意したことを知ると――。小さい頃は優しかった息子が豹変したのは夫のせい？ 息子を守るため、モラハラ夫との離婚を決意した主婦を描く『モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした』を、好評につき再連載でお届けします。
