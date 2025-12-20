２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねるフィギュアスケートの全日本選手権２日目（２０日、東京・国立代々木競技場）で、アイスダンスの爐蠅しん瓩海筏平梨花（トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組がリズムダンス（ＲＤ）で５７・４４点をマークし、３位発進となった。

カップル結成後初となる日本一決定戦のＲＤを終えた西山は「確実に西日本選手権よりはいい演技ができた。この（西日本選手権後の）１か月半練習してきたことは出せたけど、この点数を甘んじて受け入れたい。自分たちの課題がたくさんあったので、今後につなげていきたい」と振り返った。

紀平は長きにわたって足首のケガに苦しんだが、負担の少ないアイスダンサーとしてリスタート。「今まで葛藤があって希望が見えない日々を過ごしていた」と振り返るも、現在は３０年にフランス・アルプス地域で開催される五輪の出場を目指している。「やっと希望が見えたり、目指すところに向けて毎日過ごせてうれしい」と明るい兆しが見えている。

シングルでは１８年グランプリファイナルで優勝を果たした紀平だが、アイスダンス歴はまだ数か月。「アイスダンスの技術だったりをたくさん学んで、まだまだ習得できていない部分もたくさんある。これからのシーズンたくさん時間があるので、基礎の部分をしっかり磨いて『アイスダンサーなんだよ』と自信を持って滑られるようにたくさん学んでいきたい」と決意を口にした。

夢の実現に向けては、まだまだ課題が山積みの爐蠅しん瓠２１日のフリーダンスでも、さらなる成長のヒントをつかみたいところだ。