お笑いコンビ「スリムクラブ」の内間政成（４９）が２０日、相方の真栄田賢の「Ｘ」で「霜降り明星」粗品を案じるメッセージを発信した。

粗品をめぐっては１９日、女芸人日本一決定戦「ＴＨＥ Ｗ」の審査をめぐり「粗品の時間はもうちょっと短くてよかった」と語った「笑い飯」哲夫に粗品が反論。自身のユーチューブで「格好悪いですよ」「ダサすぎてしんどい」と返し注目を集めた。



この日、真栄田が投稿した動画の中で内間は「霜降り明星の粗品君へ。最近大丈夫？ 心配になって」と語りかけた。

「なんか頑張ってるというか。あと、引くに引けないのかなと思って。そこが気になって話したいなと思いました」と案じると「いろいろポリシーはあると思うんだけど、耐えられない時はよかったら連絡ください」とメッセージ。

「アドバイスはできないけど、話は聞けるので。大体俺三茶にいます。連絡待ってます」と語った。

また、真栄田が「好きな漫才なんですか」とたずねると、熟考の末「エバースです」とぽつり。「笑い飯さんじゃなくて？」とつっこまれ「エバース、そして笑い飯さんの鳥人です」とフォローしていた。