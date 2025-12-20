ボクシングの世界３階級制覇王者でスーパーバンタム級に転向した中谷潤人（２７＝Ｍ・Ｔ）が２７日、サウジアラビアでＷＢＣ同級１０位セバスチャン・ヘルナンデス（メキシコ）と対戦。元ＷＢＣ世界フライ級王者の内藤大助氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「内藤大助のチャレンジします！」で注目の一戦の行方を占った。

中谷圧勝の予想もあるなか、内藤氏は「さすがにスーパーバンタムまでくると大丈夫か？という気持ちになる。しかも今度の相手がＫＯ率９割（２０戦全勝１８ＫＯ）の選手ですから。やっぱりウエート（階級）の壁が出てきますよ」と不安を指摘する。

その上で「ボクシングは１階級違うだけで全然違いますよ。（中谷は）通用するとは思う。ただ、相手のパワーも違ってくる。相手の攻撃をもらった時にどれぐらい耐えられるのか。今まで通りとはいかないと思う」「リスキーな相手？ カード的には見る側からしたら魅力がある。ただ、自分が身内だったら嫌だな。リスクありすぎるでしょ、これ」と慎重な見方を示した。

勝敗予想については「無理だ、予想できない。フタをあけないと分からない。中谷が負ける可能性？ あると思いますよ」と回答。それでも、最後は中谷に向けて「まあ、頑張ってＫＯで勝ってもらいましょう。モノが違うぞというのを見せてほしい」とエールを送っていた。