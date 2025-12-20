大泉洋、共演したSnow Man・向井康二を絶賛「空き時間楽しかったなぁ。面白かった」
俳優の大泉洋（52歳）が、12月20日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。Snow Man・向井康二（31歳）との共演について「めちゃくちゃ面白くて」と振り返り、「空き時間楽しかったなぁ。面白かった」と語った。
大泉は今回、「映画ラストマン -FIRST LOVE-」（12月24日公開）の宣伝を兼ねて、福山雅治（56歳）と共に生放送の同番組の冒頭から出演。作品で共演した、アイドルグループ・Snow Manの向井康二の話題になる。
大泉は「向井さんね、私が共演のシーンが多いんですけど、まあやっぱり面白かった、この方。めちゃくちゃ面白くて。だけどご自身のシーンはすごいシリアスなんですよ。でも空き時間はすごい面白いから。なんかね、私もブンブン肩回しちゃう。先日のイベントなんかもブンブン肩回してもう…結構いい乱取り稽古になりましたよ。初めてとは思えない絡み方というか。打てば響く方なんで。空き時間楽しかったなぁ。面白かった」と絶賛した。
