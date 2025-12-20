【虫】はなんて読む？「むし」「ちゅう」以外の読み方があったんです...！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「虫」はなんて読む？

「虫」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、「む」から始まる3文字の言葉です。 いったい、「虫」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「むしょ」でした！ 虫とは、刑務所（けいむしょ）を表す俗語のこと。 「むしょ」とは「刑務所」の略語だと捉えられがちですが、実はこの「むしょ」は、刑務所と改称した大正11年（1922）年より以前からあった言葉なのだそう。 牢屋を虫かごにたとえて「虫寄場（むしよせば）」という言葉ができ、これが略されて「むしょ」になったといわれていますよ。 ちなみに、牢屋で麦：米が6：4の割合のご飯が提供されていたことから、「六四」という言葉が生まれ、そこから「むしょ」になったとする説もあるのだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部