女優・杏花（きょうか）がドラマのオフショットを披露した。

フジテレビ系ドラマ「介護スナックベルサイユ」（土曜・後１１時４０分）に出演中の杏花は２０日までに、自身のインスタグラムを更新。「＃介護スナックベルサイユ」とハッシュタグを添え「いよいよ明日最終回…！クリスマスな夜、是非是非ご覧ください」と呼びかけ、ドラマで共演している女優・森日菜美との２ショットを公開した。杏花は赤のニット姿で森とともにクリスマスツリーをバックに笑顔を見せている。

この投稿にファンからは「赤い衣装、とてもお似合いです」「サイコー 可愛すぎる」「二人ともめちゃくちゃかわいい〜」「赤めっちゃ似合うー 可愛い！」「サンタかな？可愛い！」「最終話も楽しみにしてます」「赤お似合いだ」などの声が寄せられている。

また、杏花は今季放送されていたＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）にも出演。竹内涼真演じる勝男の後輩・南川あみな役を好演して話題となっており、「おい南川！！！」「１０月期ドラマはいっぱい杏花ちゃん観れて嬉しかった」などの声もあがっていた。

杏花は２００７年にデビューし、０９年「りぼんガール」準グランプリ。１４年に１０００人超オーディションを勝ち抜き、「瀬戸内海賊物語」で映画初主演。これまでドラマ「さくらの親子丼２」「Ｉ”ｓ」「いいね！光源氏くん」「ホットスポット」「海のはじまり」「春になったら」「いちばんすきな花」などに出演。２０２０年８月３０日の誕生日に心機一転しようと、芸名を「柴田杏花」から「杏花」に改名した。