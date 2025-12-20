〈SHIORI＠バルセロナ発〉スペインでも人気は野菜＆タンパク質のサラダ！［レシピつき］

2025年、スペインに移住した料理家のSHIORIさん。11月に刊行した著書のタイトルは『むげんサラダ』。そしてさっそく、移住したバルセロナで出会った新しいサラダを教えてくれました。さらに、本書より年末年始やクリスマスにぴったりの豪華サラダもご紹介。手軽に作れるおいしいサラダを通じて、心温まる食卓を演出してみませんか？

スペイン・バルセロナに移住して

8月の終わりにバルセロナに移住してあっという間に3ヵ月が経ちました。配送関係（荷物がびっくりするほど届かない。配送日時が守られない）と役所関係（予約が取れない、人によって言うことが違う）以外はだいぶ慣れてきました。この2つは長年こちらに住む人も頭を抱えているので、諦めるしかなさそうです（笑）。

平日は息子のリズムを崩したくないので家食、息子が学校に行っている昼間や週末に外食というスタイルも定着してきました。

11月に発売した新刊『むげんサラダ』もさっそくたくさんの方に手に取っていただき、とても嬉しいです。なんとこちらで出来たバルセロナ在住の友人もKindle版を入手してくれて、遊びに行ったときにこの本の「チョレギサラダ」を作ってくれたというサプライズに合ったことも。

バルセロナに暮らしてみてよく見かけるサラダは、『エスケイシャダ』という塩だらにトマト、玉ねぎ、ピーマンなどをシンプルにオリーブオイルやビネガー、塩で和えたサラダ。そして、『エスカリバーダ』というパプリカやナスを炭火でじっくり焼いて皮を剥いで割いたものにオイルやビネガー、塩で味つけしたサラダ。

そして『ロシア風サラダ』と言われるポテトサラダです。ロシア風のポテトサラダは特にバルの定番でどこのバルのショーケースでよく見かけます。

ちなみに、新刊のサラダ本が発売する少し前のタイミングでこちらで流行っているサラダ屋さんにハマり、4日連続で通いました。こちらの野菜とタンパク質を掛け合わせたサラダは若者だけでなく老若男女に人気で、お店は1日中混雑しています。前述したようなシンプルなサラダとは異なり、彩りや食感、味の広がりを重視。そしてトッピングがとにかく多め。味噌などの日本食材もドレッシングに使っていました。多数の具材からカスタマイズ出来る楽しみはまさに”むげんサラダ”！サラダなのにパンチと満足感のある味付けにボリューム、それでいておしゃれ。リピーターが多いのも納得です。

昔ながらのシンプルに野菜や素材を味わうサラダもいいですが、彩りや食感、満足感も強く求められている時代なんだなぁと実感しました。

そんなわけで今回ご紹介するのは『コブサラダ』。「手軽に少ない材料で作れる」ということを重視した『むげんサラダ』本の中では、材料が多め。それでもそのぶん、見た目が華やかで食感や味わいに広がりのあるサラダです。具材は好みのものにアレンジOK。材料さえ揃えれば同じサイズに切って並べるだけ。クリスマスにもおすすめですよ。

年末年始に誕生日に……イベントに作りたい豪華サラダ

具だくさんなコブサラダはアメリカ発祥。小さく形をそろえた具材を彩りよく盛りつけた華やかな見た目も人気です。具材は好みのもの、冷蔵庫にあるものでO K 。こちらにご紹介した具材以外にもブロッコリーやコーン、豆類、きのこ類もおすすめ。ケチャップとマヨネーズをベースに、チリパウダーでスパイシーさを加えたドレッシングでどうぞ。

簡単な映えサラダといえばこれ！「コブサラダ」

材料

ささ身…2本

A 塩、パウダーこしょう…各少々

粉チーズ…小さじ2

オリーブオイル…大さじ1/2

ゆで卵…2個（縦4等分にして、長さを半分に切る）

レタス…2〜3枚（食べやすくちぎる）

きゅうり…½本

トマト…小1個（1.5儚僂棒擇襦

アボカド…1/2個（1.5儚僂棒擇襦

ブラックオリーブ…25g（スライスする）

B ケチャップ、牛乳…各大さじ1/2

マヨネーズ…大さじ2

チリパウダー…小さじ1/4〜1/3

作り方

，ゅうりはピーラーで縞目に3ヵ所ほど皮をむき、1.5儚僂棒擇襦

△気疑箸篭擇鮗茲蝓Aを順にまぶす。フライパンにオリーブオイルを熱してささ身を入れ、片面2分程度ずつ、表面がこんがりして火が通るまで中火で焼き、1.5儚僂棒擇襦

４錣縫譽織垢鯢澆、それぞれの具材を列を作るように並べる。よく混ぜたBをかける。

新刊『SHIORIのむげんサラダ』は、SHIORIさんが提案する新しいサラダレシピの数々をご紹介する1冊です。

サラダといえば「ドレッシングがないと」。そう思っている人こそ読んでほしい！ 新しいレシピの数々をぜひお試しください。

SHIORI／しおり 料理家。レシピ本『作ってあげたい彼ごはん』をはじめ、著書累計は417万部を超える。フランス・イタリア・タイ・ベトナム・台湾・香港・ポルトガル・スペインでの料理修行経験があり、世界各国の家庭料理を得意とする。現在は6000人以上が集うオンライン料理硬質を主宰。2025年の夏にバルセロナ移住。現地での暮らしを発信し、同世代の女性を中心に高い支持を得ている。

「野菜をたくさん、おいしく、コスパよく食べる」にはどうすればいいのか