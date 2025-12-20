亀梨和也、中丸雄一とKAT-TUN解散後初共演 撮影中にまさかの遭遇「そんなことある？」
歌手で俳優の亀梨和也が20日、YouTubeチャンネルを更新。撮影中に元KAT-TUNの中丸雄一と偶然再会し、まさかの解散後初共演を果たした。
【動画】まさかの遭遇！解散後初共演した亀梨和也と中丸雄一
「【奇跡】人生初のクリスマスマーケットでまさかの中丸くんと再会。可愛すぎて爆買いになりました。」と題した動画で、亀梨は『東京クリスマスマーケット2025』へ。フォトスポットや出店を楽しむ中、スタッフが中丸の存在に気付き、亀梨は「ほんとに？偶然？」と足を早め、「おい！」とうれしそうに声をかけた。
その先にいたマスク姿の中丸は「そんなことある？」と驚いた様子。中丸も自身のYouTubeの撮影後だったとし、「元気？」「あの日（KAT-TUN解散ライブ）以来だよね」「あれオススメ」などと笑いながら声をかけあった。「サンタさんから“出会い”のプレゼント」というテロップとともに、中丸が取り出したカメラに手を振り、偶然の再会を喜んだ。
亀梨が「どっかでなんかできたらいいよねとは言ってたけど、まさかこんなに偶然の…」と笑いをこぼすと、中丸は「もっとちゃんと撮りたいよね」とし、亀梨も「今度じゃあ」と一礼。中丸も「もちろん」と賛同していた。
