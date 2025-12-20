BSフジ「ゴルフ大好き 対決！我ら野球人」（土曜前7・00）が20日に放送され、元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）と元楽天監督の平石洋介氏（45）がゴルフで対決。その合間に野球界についても語った。

カート移動の際、「2026年のプロ野球に期待すること」という話題になったPL学園の先輩、後輩コンビ。

まずは宮本氏が「いつも楽しみなのは新人ですね」と口火を切ると、平石氏は「慎也さん、メチャクチャ詳しいです」と笑顔で「ほ〜んとに詳しいですね」と続けた。

宮本氏は「アマチュア結構見るんで」とし、「だからドラフトとかも見ながら勝手に“あ〜あ、こっち行ったよ”とか。まだ（ほかにいい選手が）おるやん！これ！”とか。“野手じゃないだろ、投手だろ、ここは”とか言いながら見たりしてます、ドラフトは」と楽しそう。

平石氏が「しかもね、ほとんどの選手知ってますね。こいつはこうでとか、この子はこうでとか。あんまり騒がれてなくてもバッティングいいぞとか…」と勉強熱心な先輩に舌を巻くと、宮本氏も「評価高いけど俺は怪しいと思ってる、とかね」とドラフト会議や、指名された選手についてもいろいろ思うところがあると語った。

「これはもう自分の見解なんで」と笑顔で謙そんする宮本氏。平石氏も「聞いててめちゃめちゃ楽しいですね」と笑顔だった。