今年デビュー１０周年の男性３人組ロックバンド・Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが２０日、東京ドームで、全国５都市１２公演で５５万人を動員する自身最大規模の５大ドームツアー「ＢＡＢＥＬ ｎｏ ＴＯＨ」を完走した。２０１９年からスタートした「ストーリーライン」と位置付けるツアー。規格外のセットや細部までこだわった演出で世界観に引き込み、２２年３月から今年１２月までを指す「フェーズ２」の集大成を見せつけた。

今ツアーの目玉は、スクリーン裏に隠されていた高さ２０メートル、重さ１００Ｔ、四段の巨大な塔。中盤にアリーナ中央に出現し、二段目にマントを羽織ったボーカル・ギターの大森元貴が君臨。大森が得意とする心の叫びを描いたダークな楽曲「ア・プリオリ」「Ｌｏｎｅｌｉｎｅｓｓ」「絶世生物」で本領発揮。強烈なレーザー光線が突き刺さる中、圧巻の熱唱を見せつけた。会場の雰囲気を一瞬でロックに変え、嵐のような怒濤のステージで観客の度肝を抜いた。

ツアー最終日を迎え、ギターの若井滉斗は「皆さんがいるからこうして色んな活動ができています」と感謝。キーボードの藤澤涼架は「フェーズ２はたくさんの皆さんに出会えて幸せだった」とし、来年１月から始まるフェーズ３に向けて「ミセスのことをより深く知ってもらいたいです」と気合。大森は「楽しいと思える日を作っていきたい中で、今日がめちゃくちゃ楽しかったです！」と満面の笑みを見せた。

スモークが立ち上がる幻想的な景色の中、７回の転調が聞き所の難曲「天国」でフィナーレ。藤澤、若井、大森の順で光に吸い込まれるようにステージアウトし、今作の続編「ＥＬＹＳＩＵＭ（エリュシオン）」の制作が発表された。エリュシオンとは、ギリシャ神話に登場する死後の世界を示す言葉。天国の先に新たな物語を紡いでいく。