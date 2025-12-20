【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】離婚は大げさ？義父は「全力で後押しする」＜第16話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第16話 義父も納得
【編集部コメント】
「まさかあの程度で離婚だなんて」とアラタさんもお義母さんも考えていたようですね。しかしほんの一瞬でも、自分の息子よりリリちゃんを優先しようとしたことが、シホさんとしては許せませんでした。たしかに子どもを守ろうという覚悟がない人と、今後力を合わせて生活していくのは難しいですよね。お義父さんが「シホさんの決断を全力で支持する」と言ったことで、アラタさんとお義母さんはさらに追い詰められます。この後2人がどんな発言をするのか、気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第16話 義父も納得
【編集部コメント】
「まさかあの程度で離婚だなんて」とアラタさんもお義母さんも考えていたようですね。しかしほんの一瞬でも、自分の息子よりリリちゃんを優先しようとしたことが、シホさんとしては許せませんでした。たしかに子どもを守ろうという覚悟がない人と、今後力を合わせて生活していくのは難しいですよね。お義父さんが「シホさんの決断を全力で支持する」と言ったことで、アラタさんとお義母さんはさらに追い詰められます。この後2人がどんな発言をするのか、気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび