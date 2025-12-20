「お2人ともいいお顔」の声も

俳優・原田龍二の妻でタレントの原田愛(52)がアメリカに留学中だった長男の卒業式に出席…。2ショットに反響が寄せられた。

「とうとうこの日が来ました。息子の大学の卒業式に出席しました」とインスタグラムに書き出し、アメリカにサッカー留学中だった23歳の息子と並ぶ卒業式での写真をアップ。

「おめでとう」と祝福の言葉を投げかけると、「息子が泣かない卒業式は初めてでした。笑顔に溢れていて、とにかく明るく楽しい卒業式で本当に素敵でした」と式の様子を明かし、長男の隣で同じく笑顔を見せる2ショットを披露した。

また、「思えば、誰もいない空港から出発したあの日。当たり前にそばにいた息子が渡米して最初は寂しくて仕方なかったけれど、時間が解決してくれるものですね。子離れできたのかできてないのか、、まだよくわかりませんが、これからも自分の道を自分らしく突き進んでいってほしいと思います!」と万感の思いをつづり、「#子離れ #息子の卒業式」とタグ付けしている。 この投稿に「わぁ♡ご卒業おめでとうございます。立派な息子くん、頼もしいね」「2ショット写真素敵だわ〜!!」「お2人ともいいお顔」「母の思い、痛い程よくわかります！泣けました！」「愛さんのお気持ちよ〜くわかります。私も子どもたちの卒業式を思い出しました」などの声が寄せられた。