ド派手狆学生ホスト瓩9年後…

9年前に炎上した狆学生ホスト瓩、Abemaチャンネルのバラエティ番組に出演し、話題となっている。

11月28日に放送された「ダマってられない女たち season2」に黒髪、黒のパーカー姿で登場したのは人気YouTuberでブロガー、ちいめろの息子、琉ちゃろ。

現在、高校2年生で進学校に通っており、実力テストは学年2位、さらに数学の成績は学年トップクラスという秀才に成長。「問題文の中にちょこちょこ出てくる数字を整理して最終的に欲しい結果を出すっていう作業が楽しくて」と語っている。 琉ちゃろの現在の姿に「琉ちゃろイケメンになりすぎやろ」「教育成功やん」「あんなに批判されてたのにすげーいい方向行ってる」「あまりにも親がぶっ飛んでると子供が逆のベクトルへ向かう」「服はしっかりGUCCIなのは根底の部分ブレてない感じあって良い」「あの時叩いてたやつより確実にいい人生歩むんだろうな」「琉ちゃろとはもう呼べない立派になりすぎて」などの声が寄せられていた。