お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２０日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日のゲストは、バッドボーイズ・佐田正樹。少年時代は伝説の不良として知られ、暴走族時代を描いた自伝小説「デメキン」が漫画、映画など幅広くメディア展開された。

佐田は、福岡県篠栗町出身。２００９年の「Ｍ−１グランプリ」で王者となったパンクブーブー・黒瀬純とは暴走族時代からの先輩、後輩だと明かし「小学校、中学校、全く一緒ですからね。地元が全く一緒。実家が近所やから。吉本入った同期やけど、元々は黒瀬君が学年でいったら３つ上やから。めちゃめちゃ敬語で、吉本入って１年目は。だって、地元の、暴走族の先輩やし。ああ見えて、めちゃくちゃブイブイ言わせてたから。（黒瀬は）１年目のときに『絶対、俺の裏、過去のことは言わんでね？暴走族やったこと言わんでね？』って」と振り返った。

佐田が、総長を務めていたのは「福岡連合」傘下の「幻影」。佐田は２００人ほどで構成される大規模な「−連合」の総長も兼任していたことを明かし、鬼越の２人を驚かせていた。