俳優の有村架純さん（32）が2025年12月12日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つショーパン姿を披露した。

「ささやかな日常が煌びやかに」

有村さんは、「PRADA 2025年ホリデーコレクション」とコメントを添えて、ショートパンツ×タイツ姿やピンクのコートコーデを投稿。「プラダの美学がぎゅぎゅっと詰まったアイテムたち」とつづり、「ささやかな日常が煌びやかに」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンの半袖ニットトップスとネイビーのショートパンツを着用。足元にはブラウン系の色合いのタイツを合わせ、ポケットに手を入れて、凛とした表情をみせていた。2枚目では、片手にバッグを持ち、ソファに膝をついてポーズをきめていた。4枚目では、ピンクのコートを着用。椅子に座り、カメラ目線で正面を見据えていた。

この投稿には、「可愛いすぎるしカッコいい」「とんでもない可愛さっ」「お美しすぎます」「プラダを着た天使」「ショートパンツが眩しい」といったコメントが寄せられていた。