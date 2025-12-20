Aqua Timez太志「大学生活が充実しなかったので…」孤独だった大学時代、孤独な曲作りの原点
アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。
今回の放送では、5人組バンド・Aqua Timez（アクア タイムズ）のボーカル・太志（ふとし）さんがゲストに登場。大学時代に一転して孤独な曲作りを開始した2000年頃のエピソードなどを伺いました。
2003年に結成されたバンド・Aqua Timezのボーカルを務める太志さん。「決意の朝に」「虹」など数々のヒット曲を世に送り出し、2018年にバンド解散。その後、2025年8月24日のデビュー20周年で再結成し、2025年末まで期間限定で精力的に活動しています。
――――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。太志さんの1つ目のモーメントは「1995年頃、山田かまちの本を読んだ」、2つ目のモーメントは「1995年、ノートの落書き」、3つ目のモーメントは「1998年頃、インディーズ」でした。
こっちのけんと：続いて太志さんの人生4つ目のモーメントは。
太志：「2000年頃、曲作り開始」です。
こっちのけんと：おお。これはもう20歳頃ですかね？
太志：そうですね。
こっちのけんと：ここでついに。
太志：大学生になっていて。で、大学生活が充実しなかったんですよ、僕。
こっちのけんと：そうなんですか。
太志：もし充実してたら、そのまま勉強して卒業してたかもなとは思いますね。
こっちのけんと：就職したりとか。
太志：あまり友達もできず、1人で家でいる時間が多かったゆえに鍵盤を買ってみたり。あの光る鍵盤。
こっちのけんと：指のとこが光る練習しやすいやつだ！
太志：とにかくできるだけ安いものを選んで。あとMTR（マルチトラック・レコーダー：多重録音機）って機械を買ったんですよ。8トラックぐらいしかない。しかもアナログで。箱みたいになっていて。フェーダー（※オーディオ機器・ミキサーなどの音量や出力レベルを調節・設定するためのつまみ）ってあるじゃないですか？
こっちのけんと：PA（音響）さんとかがやるような。
太志：あれが8つ。
こっちのけんと：8つだけ？
太志：8つでも多いほう。しかも記録媒体っていうのかな、確かZIP（ジップ）とかいう、フロッピーとも違うやつで。それだけで2,000円ぐらいするんですよ。
こっちのけんと：え？ 高っ！
太志：それで50〜60分（ぐらいしか録音できない）。
こっちのけんと：すごい……。
太志：すごい考え方でしょ、なんか。今のDTM（デスクトップミュージックの略。パソコンやスマートフォンを使って行う音楽制作の総称）とはまた違う。
こっちのけんと：そういうので曲を作ってたんですね。今ではパソコンで全部できるじゃないですか。
太志：そう。だから、すごいなって。
番組では他にも、「インディーズブーム」に熱中した学生時代について語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT
放送日時：毎週金曜 17:00〜17:25
パーソナリティ：こっちのけんと
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/
番組公式X：@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632
