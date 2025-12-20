5年間で「死傷者」1.7万人超…自転車事故・死傷者が“最も多い年齢”は？【交通安全クイズ】
こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。
このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。
12月15日（月）の放送では、「自転車乗用中の年齢別死傷者数」に関する○×クイズが出題されました。
【質問】
令和2年〜令和6年の5年間の合計で、自転車乗用中の死傷者を年齢別で見ると、もっとも多かったのは16歳である。〇か×か。
【答え】
〇
▼詳しい解説▼
自転車乗用中の年齢別死傷者数
令和2年〜令和6年の5年間の合計で、16歳の自転車乗用中の死傷者数は17,141人にのぼり、年齢別で見ると最も多いです。
自転車乗用中の年齢別死傷者数【令和2年〜6年合計】
16歳は高校1年生と2年生にあたる年齢です。自転車通学のほか、行動範囲が広くなることで自転車利用機会が増えることが要因と考えられます。
毎日の通学や慣れた道でも油断せず、信号遵守や一時停止、左右の安全確認など
基本の交通ルールをしっかり守って、安全に気を配りながら走行しましょう。
監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
