れいわ新選組の大石晃子共同代表（48）が20日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜前9・30）の生放送で、日本維新の会所属議員の国民健康保険料支払い逃れ疑惑報道について同党の吉村洋文代表（50）に問い質す場面があった。

維新の一部地方議員が国保の高額な支払いを逃れるため、負担の低い社会保険の加入対象となる一般社団法人理事に就任した疑いが生じている。

番組で社会保険料について議論を繰り広げる中、大石氏は「（吉村氏が）とことん社会保険料下げるっておっしゃってるんですけど、釈明してほしいんですけど、維新の議員さん、自分たちは高いのを払うのが嫌やから別の協会けんぽとか脱法法人に顧問として加盟して、正規の国民保険料を納めてなかったんですよね」と指摘し、「それを釈明してほしい」と吉村氏に求めた。

MCの東野幸治は「それはニュースで出てたんですか？」と確認し、吉村氏に回答を求める。

吉村氏は「調査を指示してます」と前置きして「（理事の中に）国会議員がいるんじゃないかっていうのがあったが、それは同姓同名の別人でした」と明らかに。「兵庫の地方議員がいるんじゃないかっていうのがあって、これは調査を指示している。脱法行為みたいなことは絶対にあってはならないし、ただそれは維新の方針じゃないですから」と説明すると話題を変えて「とにかく社会保険料下げないと、これはもたないですよ」と同党の主張を繰り返した。

大石氏はこの発言中に割って入り、「調査中とおっしゃったけど兵庫の維新の議員は認めてはるはずなのでごまかさないでいただきたい」と指摘した。

維新はこの日、疑惑を受けて年内に所属全議員と首長を対象に実態を調査する方針を決定した。