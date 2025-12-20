ダウンタウン浜田雅功（62）が20日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。これまでに「1回もしたことないこと」を明かした。

この日の番組には、パリ五輪柔道女子48キロ級金メダルの角田夏実選手（33）がゲスト出演。浜田と2人で、大阪市住吉区のおすすめスポットをめぐった。

その中で、角田選手の希望で住吉大社を参拝することに。角田選手は「結構、神社とかお寺とか大好きで、行くんですよ。ご朱印帳とか集めたりとかしてて」と話した。

さらに「私、いま後厄なんで。ちょっとドキドキして。厄払いに行きました。オリンピックの年が本厄だったんですよ。32（歳）の一番の…。『よかった、無事に終わって』と思って」と回顧した。

もうすぐ新年とあって、浜田が「初詣とかは行くんですか？」と問うと、角田選手は「初詣、行きます。家族で行ったりもします、毎年。3日に行くようにしてますね。行かない年はないです」と明かした。

すると、浜田は「すみませんけど、1回も…俺、1回も行った事がないんですよ、初詣」と打ち明けた。角田選手が「えっ、ちょっと時期をずらしてとか、2月とかに？」と驚くと、浜田は「ないんですよ。（神様が）だいぶ怒ってはるかも分かれへん」と笑いを誘った。

その後、参拝を終えておみくじを引くと、角田選手は大吉、浜田は凶という結果に。浜田は「ウソやろ？ こんなことある？ 大吉引きよった。ほんで俺、凶やねん。こんなことある？」と苦笑した。

「仕事運」の項目に「前向きに考えよう」と書かれているのを見ると、「うーん。ちょっと止まってるところもありますから」と考え込んでニヤリとする一幕も。「なんなん、マジで。気い悪いわ」とボヤきつつ、おみくじ掛けにおみくじを結び、「ああ、もう。お願いします！」と祈っていた。