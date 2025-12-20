かつてプロ野球の巨人でエースとして活躍した桑田真澄さん。来シーズンからオイシックス新潟アルビレックスBCで選手の育成などに関わります。



2024年からプロ野球のイースタン・リーグに参加している新潟の「オイシックス新潟アルビレックスBC」は、来年1月から桑田真澄さんがCBO（チーフベースボールオフィサー）に就任することを発表。18日、東京都内では就任会見が開かれました。





「新たな挑戦をしたい」

桑田さんはかつて巨人のエースとして日本一やリーグ優勝に貢献。昨シーズンからは巨人の2軍監督としてチームを指揮し、今シーズンはイースタン・リーグの優勝に導きました。オイシックスではCBOとして選手の育成を行いながら、球団の経営についても助言していくといいます。以下、桑田さんが会見で語った内容をくわしくお伝えします。

また新たな挑戦をしたいなと思いまして契約に至りました。微力ですが全力を尽くしたいと思っております。ジャイアンツを退団しまして来年はちょっと充電期間といいますか、ゆっくりしようと思っていました。



メジャーリーグに行って情報をアップデートしたり、ワイン作りとか、おコメづくりとか、そういうことをしながら野球界全体を見て充電しようと思っていました。



フロントのみなさんから熱心に誘っていただいて、彼らの熱い想いに心打たれまして、新たな挑戦をしてみようというところに行きつきました。



一番最初に高島会長はじめフロントの方が（資料を）持ってこられて、こういうチームでこういうビジョンを持っていますということをお話されました。



最初は、『来年はゆっくりするので説明されても…』と思っていましたが、しっかり中長期のビジョンも書かれていて、家に帰ってまた熟読してると何とか力になりたいなっていう気持ちが芽生えてきて、きょうに至りました。



しっかりとビジョンを持たれているところが特に僕は心惹かれたといいますか、そのビジョン達成のために力になりたいなと思いました。



「勝てるチームに育てていきたい」

オイシックス新潟は、NPBに参入して2年目という非常に若い球団です。資金力そして戦力も劣ることは否めないです。特にジャイアンツと比べたらもう雲泥の差があると思っています。



ただ、若い球団で、僕自身が新しい挑戦をすることで、野球界の発展につながるのではという思いもありまして、今までの自分の経験と大学院で学んだことを生かしながら、貢献していきたいと思います。



若い球団だからこそ、チームの文化をしっかり作って、そして育成システムを構築し、選手の強化を短期・中期でやって長期的には勝てるチームに育てていきたいと思っています。



若い球団だからこそ、成長の可能性ってすごいなと思ったんですよね。そこに自分のノウハウとか、少しでも力になって球団が成長していき、そして勝てるチームになっていったら、当然、新潟県民の方も喜ばれると思いますし、何より日本野球界の発展につながるんじゃないかなと思ったんですね。



巨人時代に感じたオイシックスへの印象、新潟について

（巨人時代にオイシックスとの対戦では）選手たちの間に（3連戦）3連勝という雰囲気がありましたが、なかなか苦戦しまして、（オイシックスは）武田監督のもと、選手たちが粘り強く戦って、だいたい1試合は負けるんですよね。



何で負けたんだろうって、みんなでオイシックスの粘りってすごいよなとか、そういう反省会をしたのをいま思い出しました。



本当に粘り強く戦うっていうのがオイシックスらしさでもあるんじゃないかなと対戦していて思いました。



新潟は長男がお世話になっておりまして（2015年に長男・真樹さんが独立リーグ時代の新潟に入団）、その間、よく試合も見に行きましたし、いい球団だなと思って見ていました。



また、そのご縁で始球式も呼んでもらって非常に嬉しかったです。



（本拠地のハードオフエコスタジアム新潟は）個人的にはすごく好きな球場ですね。引退してからもいろんな球場に指導者としていくのですが、なんかマウンドに上がって投げてみたくなるんですよね。



1軍も試合をしますので、2軍としても素晴らしい球場で、試合させてもらってありがたいと思っていました。



日本野球界の課題とは

日本の野球界はすごく危機的状況なんです。これは中学生の競技人口をみると、10年前から今で6割減なんです。



野球は将来はマイナースポーツに陥る可能性が非常に大きいと思っています。



ですから、そうならないために、選手もそうなんですけど、我々指導者またいろんな野球関係の方で、マイナースポーツに陥らないために、今から手を打っていくべきだっていうことを提言しているんですけど。



なかなか現場の方たちは、いや大丈夫だろうと思っている人が多いので、僕はそういう危機感を持っています。



そういった意味でもオイシックスが強くなって、またファンに愛されるチームになって、そして良き文化を作って、将来的に新潟県の子どもたちにも野球を普及しながらそれを全国に広めていってほしいなという未来図みたいなものを持っています。



今後の取り組みについて

まずは武田監督はじめコーチ陣、選手のみなさんから話を聞いて、それから方向性を出していきたいなと思っています。



取り組むことはおそらくジャイアンツ時代と同じ方向性になると思います。



ジャイアンツでも勝利至上主義ではなくて人材育成主義っていうことを掲げてとにかく選手を育てていこうと。



育成には３つキーワードですね。サイエンス、バランス、リスペクト。やはりスポーツ医科学を活用しながらバランスよくですね、またオイシックスさん（球団を運営するオイシックス・ラ・大地）は食が専門ですから、食事の重要性、栄養の重要性を選手にも伝えながらですね。審判、相手、なにより自分をリスペクトできる選手を育てていきたいです。



球団フロントの成長という部分もあると思いますので、環境面とか、いろいろアドバイスしていきたいと思っています。



高い技術力を披露すること、そしてメディアの対応、ファンサービス、スポンサーへの対応とか、貢献とかですね、こういったものができて初めて僕はプロフェッショナルだと思うんです。



野球界の人はだいたいが高校野球を引きずったままプロ野球選手を過ごし、指導者を過ごしていく人が多いんですね。いつもジャイアンツの選手にも『部活じゃないぞ』ってよく言ってたんですよね。われわれはプロだぞって。しっかり実力をつけるための練習をしようなとか、そういったことでプロフェッショナルという言葉も大切にしながらチーム作り、球団作り、また文化づくりをしていきたいです。



監督はじめコーチの皆さんにも寄り添いながら、そして選手にも寄り添って、技術力向上に向け、チーム力強化に向けて対話を大事にしながらやっていきたいです。



フルに帯同すべきと思いますが、来年の仕事が少し入っているので、仕事をしながら現場に行き、また球団とミーティングしたりという形になります。できるだけ月に半分以上は関わっていきたいと思っています。拠点は東京になりますが、その都度、足を運ぶことになります。



（巨人）2軍監督としての学び、2年間、2軍監督をさせてもらったんですけど、トータル5年間、1軍の投手コーチ含め、ファームの総監督を経験させていただいて、もう本当に様々な学びがありました。その辺を全てをですね、オイシックスに注入していきたいなと思っています。



オイシックス球団の価値とは

新規参入した球団ですから、これから球団経営とか育成システム方針とかですね、チーム強化策とか、新たな試みができると思いますし、いまの時代に即した時代にあった文化づくり・チームづくりをして、中長期的に強いチームに成長できるようにしていきたいと思っています。



また、オイシックスが強くなっていく過程をみながらまた新しいチームが参入してきたりして、野球界の発展につながっていけれたらいいなと思っています。



会見に同席したオイシックス武田勝監督のコメント

現代の野球、桑田さんがすべて勉強されて、私たちにはない野球観をお持ちになっている方なのでしっかりそこを吸収したいなということです。



まだまだ来年3年目のチームですけども、やはり5年、10年を見据えたときに、やっぱりこのオイシックスというチームが今があったからこそ、将来があると言われるような球団作りをしなければいけないと思っています。



まずはそこで桑田さんのお力をお借りしてですね、本当に影響力のある方ですし、発信力のある方なので、そこを本当にチーム一丸となって、みんなでいいチームにしていけたらと思います。



桑田さんの意気込みと新潟へのメッセージ

しっかりと選手を育成して、そしてオイシックスという球団の文化を作って成長させていきたいなと思っています。



新潟の皆さんに、また見に行きたいな、応援したいなと思ってもらえるようなチームに育てていきたいと思いますし、僕自身もみなさまからいろんなアドバイスいただいていろんなことを学んでチームに貢献していきたいと思っています。



今のところ、ユニフォームを着る予定はないです。まず今は育成が大事だと思っています。将来的には勝利と育成を両立するのが目標ですね。



あと自分の最終目標は大学の修士論文にも書きました、日本野球のさらなる発展ですね、ここが最大の目標です。

