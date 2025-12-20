SKE48でセンターの経験もある青海ひな乃。AKB48グループ初のグローバルユニット「Quadlips」の活動を終え、SKE48へと帰還を果たした。Quadlips加入前はパスポートも持っていなかったという彼女、ユニットの活動拠点となるタイでの生活は、苦労の連続だった。

「英語はもともと本当に苦手で……ノリでいけるかなとも思ったのですが、まったく理解できなくて。ビザの書類を書くときも “アドレス” が “住所” という意味であることさえ知らないぐらい（笑）。当たり前のことが何もできないし、『誰かがいないと生きていけない』ということに、メンタルが追い込まれました」

各国から参加したほかのメンバーとのコミュニケーションも満足に取れない。猛勉強の日々が始まった。

「半年間は部屋にこもって、1日12時間ぐらい、ひたすら英単語を覚えて、日記を英訳することを続けて。でも、そうしたら、ある日、手が震えて字が書けなくなっちゃって……」

異国の日々でのプレッシャーが彼女を追い込んでいた。そこから考え方が変わったという。

「誰かに助けてもらうことを恥だと思わないようにしました。『助けてくれてありがとう』とポジティブな考え方に切り替えて、そうしてからのほうが英語力も伸びたんです」

文化、そしてアイドルとしての表現も異なる環境に身を置き、研鑚を積んだ2年を経て、再びSKE48に戻った理由をこう語る。

「もともと活動は2年の予定だったのですが、私もこれ以上ファンの方との空白期間を作りたくないなという思いがありました。最初は自分が戻れる場所はあるのかなと不安もありましたが、皆さんが『待ってたよ』と言ってくださって、本当に嬉しかった。もう一度ファンの方との距離を縮めながら、自分がグループに新しい風を入れるためのきっかけになれたらいいなと思います。あらためてSKE48とTeamEのひな乃として、よろしくお願いします」

あおうみひなの

25歳 2000年11月2日生まれ 愛知県出身 T163 2018年12月にSKE48第9期生オーディションに合格。30thシングル『絶対インスピレーション』でシングル表題曲のセンターに選ばれるなど、SKE48の中心として活躍。2023年10月には48グループ初のグローバルユニット「Quadlips」に日本からのメンバーとして加入。2025年9月30日をもって同ユニットの活動を終了、10月1日よりSKE48として活動を再開。そのほか最新情報は、公式X（@a_hinano_48）、Instagram（@aoumi_00）にて

