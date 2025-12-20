旅先での料理の調達にも役立つ、鹿児島のローカルスーパー情報を紹介します。教えてくれるのは、テレビ番組に多数出演する、国内外のスーパーマーケットを知り尽くした食文化研究家のスギアカツキさん。ここでは、スギさんが訪れた鹿児島のローカルスーパー「ミネサキ」で見つけた、絶品グルメを5つレコメンドします。

鹿児島は食の宝庫！ご当地スーパーもぜひチェックを

旅先で楽しむ、その土地ならではのごはん。コスパを重視するなら、ご当地スーパーで調達するのもおすすめです！

【写真】あの高級食材も安っ！鹿児島ご当地スーパー「ミネサキ」

そこで、大隅半島を中心に展開しているローカルスーパー「ミネサキ」で見つけた、絶品グルメを厳選してご紹介します。どれもレベルが高く、驚きの連続でした…！

1：高品質＆リーズナブルな「ウナギの蒲焼き」

鹿児島県は日本一の養殖ウナギの産地で、ミネサキのある大隅半島は「うなぎ街道」と言われるほど。独自の養殖技術が確立しており、スーパーでもハイレベルな商品を購入することができます。

ちなみに、現地にはウナギの加工販売業者が直営する専門店がいくつかあり、リーズナブルにウナギ料理を堪能することができます。また、ふるさと納税もおすすめですよ！

2：地元専門店がつくるさつま揚げ「いも天」

鹿児島と言えば、さつま揚げの本場。なかでもとくに味わっていただきたいのが、勘場蒲鉾の「いも天」です。

さつま揚げと蒲鉾のすり身を混ぜ合わせ、紅さつまをサイコロ状にして加えて揚げた鹿児島ならではのローカルフード。ドライブ中に買ってつまみながら旅を進めれば、現地でのテンションも上がります。

3：鹿児島県産鶏肉を使用した「鶏タタキ」

鹿児島のソウルフード「鶏タタキ」も購入できます。ミネサキでは地元産の銘柄鶏でつくられた鶏タタキや鶏ササミがリーズナブルな価格で販売。

レアに調理した鶏肉を、産地ならではのスタイルで味わえるのも魅力。ホテルの部屋飲みのおつまみとして大活躍してくれそう。タマネギスライスが添えられたものや、モモ肉1枚が豪快にパックされたものなどをお好みで選ぶことができます。

※鶏タタキは鹿児島で親しまれている食文化のひとつですが、鶏肉の生食には体調や体質によって注意が必要とされています。購入・喫食の際は、表示や注意書きを確認のうえ、無理のない範囲で楽しんでください。

4：鹿児島県産の「黒毛和牛」もお手頃

バーベキューやアウトドアでの食材を探している人におすすめなのが、鹿児島県産の黒毛和牛。ウナギ同様に高級食材が比較的リーズナブルに購入できるのが魅力的です。

この日は広告の品として1000円前後で高級黒毛和牛がずらりと並んでいました。このようにブランド牛が安く調達できることを知っておけば、現地での食事や楽しみ方の選択肢も広がりますよね。

5：鹿児島のご当地アイス「ジャムモナカ」

旅先で楽しむデザートとしてぜひチェックしていただきたいのが、ご当地アイス「ジャムモナカ」です。

「元祖鹿児島 南国白くま」でおなじみのセイカ食品が、60年以上前から製造しているこの商品は、バニラクリームにリンゴジャムをトッピングした素朴なモナカアイス。手頃ながらも心に残る、懐かしい食べ心地のローカルフードは移動中のリフレッシュにもぴったりだと思います。

気になるものはありましたか？ 鹿児島を訪れた際は、ぜひローカルスーパーも足を運んでみてくださいね！

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください