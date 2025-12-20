掃除する際に便利な洗剤。できるだけ汚れが落ちやすいものを選びたいですが、種類が多いと迷ってしまいますよね。そこで今回は、汚れ別に洗剤を使い分けて効率的に掃除ができる方法をご紹介！ クリンネスト1級、整理収納アドバイザー１級の資格をもつあゆみさんが詳しく解説します。

汚れの種類を知れば、余計な洗剤を買わなくてすむ！

掃除用品はたくさんありますが、実用的ではないものもあります。滅多に使わないような特殊な道具や洗剤を買って掃除したり、業者レベルの掃除を自分でがんばったりすると、一瞬はきれいになるかもしれません。

【写真】家の中の汚れは大きく分けて2種類！

でも、「この掃除道具、次使うのいつだろう」「やっぱり普段使いしやすいものにした方がよかったな」となってしまっては本末転倒です。

掃除が必要なとき、まず頭に浮かぶ「この汚れ、どうやったら取れる？」「どの洗剤を使ったらいい？」という悩みに、答えていきます。

汚れの種類は大きく分けて2つ！

家庭内の掃除で知っておくとよい汚れの種類は大きく分けて2つ。「固形の汚れ」と「こびりついた汚れ」です。

「固形の汚れ」は、ホコリや食べカス、髪の毛など、物理的に置かれただけのゴミ。掃除機で吸い取ったり、ハンディモップを使えば取れる汚れで洗剤は不要です。

「こびりついた汚れ」は、コンロの油汚れや付着した皮脂、カビ、洗剤カスなど。なかなか取れない手強い汚れのため、洗剤が必要になります。

●こびりつき汚れは3種類！

そして「こびりつき汚れ」の種類は主に3つあります。

・酸性の汚れ（油汚れ、手アカ、皮脂など）

・アルカリ性の汚れ（水アカ・石けんカス・尿汚れ・タバコのヤニなど）

・カビ雑菌の汚れです

細かくはほかにもありますが、家庭用の洗剤を用いた掃除では、この3つを知っておくとOK。3種類の「こびりつき汚れ」に対して、どのような洗剤を使うといいか解説します。

1：酸性の汚れは「界面活性剤（中性洗剤）」が有効！

家の中の汚れで洗剤を使って落とすものの8〜9割は酸性の汚れと実感しています。キッチンの油汚れ・手アカ・皮脂・などがこれにあたります。

そんな汚れを落とすには「界面活性剤」が有効です。界面活性剤、というと難しく聞こえますが「界面活性剤＝中性洗剤」で、みなさんの家にもたくさんあるかと思います。

具体的には、ウタマロ洗剤・ホームリセット・トイレマジックリン・洗濯洗剤など。商品によって界面活性剤の配合量に違いがあり、これによって洗浄力の強さが異なります。汚れに付着して、水だけでは取れなかった汚れを流してくれます。

2：アルカリ性の汚れは「中和反応」を利用した洗剤で

水アカ・石けんカス・尿汚れ・タバコのヤニなど。家の中でアルカリ性の汚れは多くはありませんが、酸性の汚れに比べてガンコなのが特徴です。

そんなガンコなアルカリ性の汚れは「中和反応」を利用した洗剤を使う方が有効的。

具体的には、クエン酸・食酢・サンポール・炭酸ソーダ・塩酸など。「化学反応」を起こして汚れを落とすことになるので、界面活性剤を使用するときよりも強力な洗浄力が期待できます。

その分、扱いには注意が必要。洗剤は使い方をよく読み、混ぜ使いしないなど安全には十分注意が必要です。

3：カビ・雑菌の汚れは「漂白」が吉！

その名のとおりカビや雑菌による汚れです。この場合は、漂白剤を使って、雑菌を根絶やしにするのがよいでしょう。

漂白剤には殺菌力の強い「塩素系」と洗浄力の強い「酸素系」の2種類があり、掃除する場所や掃除していなかった期間によって使い分けるとより効果があります。これらは、各商品概要を確認するとわかりやすいでしょう。

目の前の汚れがどれに当てはまるのかを理解し、それぞれの汚れに対しての対処法を行うことで、効率は上がります。汚れと洗剤を知って使い分けをすることで、掃除をさっと終わらせて、もっともっと自分時間を楽しみましょう！

※ ここで紹介している掃除道具や洗剤のなかには、建材や設備機器によって使用してはいけないものが含まれている場合があります。建材や設備機器の取扱説明書、また、掃除道具と洗剤の注意書きを事前に確認してから、目立たない場所で試してください。各種洗剤を使用する際には、ゴム手袋を着用し、換気扇を回しましょう

※ クエン酸など酸性の洗剤は、塩素系の漂白剤やカビ取り剤など「混ぜるな危険」の表示がある洗剤と混ざると有毒ガスが発生します。混ぜるのはもちろん、直後に使うのも避けてください。塩素系の洗剤を使うときは表示に従い、必ずゴム手袋をはめ、換気扇を回しましょう。また、目より高い位置で塩素系の洗剤を使用する際はゴーグルを着用してください。なお、特集内で紹介している洗剤のなかには、建材や設備機器、家具によっては使用できないものが含まれている場合があります。建材や設備機器の取り扱い説明書、また洗剤の注意書きを確認してから使用してください