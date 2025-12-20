この時季はボーナスが入ったり、クリスマスや年末セールがあったりと、ついつい買い物が増える人も多いのでは？「財布のヒモが緩みやすい12月こそ、手放すことに意味があります」と、片付けのプロでファイナンシャルプランナーの下村志保美さんは話します。今、ものの見直しをすることで、すっきりとした気持ちで新年を迎えらえるほか、節約にも効果があるのだそう。「12月の手放し」について、教えてもらいました。

12月の手放しは「衝動買い」を減らせる

片付けの基本は「もっているものを把握すること」。12月に家の中を見直すと、「意外ともっているものが多い」「まだ使えるものが十分ある」という気づきが生まれます。

【写真】片付けの基本は「持ち物の把握」

もっている量が明確になると、衝動買いがぐっと減ります。

年末年始は「買って当たり前」のムードに流されがちですが、手放しをしておくと冷静に判断できるようになります。

また、スペースが整っていると「もう増やしたくない」という心理が働きます。

あいた場所は埋めたくなる一方で、整った場所は守りたくなる。これは片付けの現場で何度も見てきた現象で、手放しには“増やしたくない気持ち”を自然に生む力があります。

ものが増える原因は「心の疲れ」かも

手放しには、心の整理という大きな効果があります。持ちものを減らし、空間が整うと、「今年もよくやった」という満足感が生まれます。

すると不思議なことに、買い物で気分を上げたい気持ちが弱まります。

じつは、衝動買いの多くは「心の疲れ」から来ていることも。収納や家の風景が整うと、感情の揺れが少なくなるため、購買欲そのものが落ち着いていくのです。

年末特有の「当たり前買い」を回避する

12月は、

・新しいタオルをそろえたくなる

・来年のために収納用品を買いたしたくなる

・セールで服を買っておきたくなる

といった「当たり前買い」が起こりやすい時期です。

でも12月に手放しをすませておくと、「本当に必要？」という冷静な視点が戻ってきます。持ちものを見直しておけば、無駄な補充買いが減り、年末のテンションに巻き込まれずにすみますよ。

50代の片付けは「必要なものだけ」残して軽やかに

手放しは、片付けでありながら、じつはとても優秀なお金のコントロール方法でもあります。

50代は「ものもお金も循環させることで暮らしが軽くなる」タイミング。12月に今年の手放しをすませておくことで、元旦にはすでに「必要なものだけが残った状態」になり、新しい一年のスタートが軽やかになります。

今年の終わりは、買い物よりもまず「手放すこと」から始めてみませんか？ 買わない努力をしなくても、自然と購買欲が落ち着くことをきっと実感できますよ。