幾田りら、韓国開催のK-POP授賞式『MMA2025』にサプライズ登場 会場絶叫 ZICOとコラボ曲披露
幾田りらが20日、韓国・高尺スカイドームで開催された韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』にサプライズ登場。大歓声を浴びた。
【ライブ写真】幾田りらとコラボ！プロデューサー賞も受賞したZICO
韓国のヒップホップアーティスト・ZICOがステージ中、19日リリースの「DUET」でコラボした幾田に電話をかける場面があった。幾田は「お会いすることができてとってもうれしいです！」とメッセージを送った。
電話出演のみかと思われたが、幾田は「DUET」の歌唱中にサプライズ登場。日本が誇る歌姫の登場に、韓国のドームに集った観客も大歓声を送った。
「DUET」は、ZICOの「理想の相手とデュエットをしたらどうだろう？」という想像から制作が始まった楽曲で、異なる音楽的ルーツを持つ2人の調和が際立つ内容となっている。ZICOがプロデュースを務めるボーイズグループ・BOYNEXTDOORがダンスを踊る姿が映し出されるなど、大盛り上がりとなった。
『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。今回が、17回目となる。日本では、動画配信サービス「U-NEXT」が、ライブ配信する。
【ライブ写真】幾田りらとコラボ！プロデューサー賞も受賞したZICO
韓国のヒップホップアーティスト・ZICOがステージ中、19日リリースの「DUET」でコラボした幾田に電話をかける場面があった。幾田は「お会いすることができてとってもうれしいです！」とメッセージを送った。
「DUET」は、ZICOの「理想の相手とデュエットをしたらどうだろう？」という想像から制作が始まった楽曲で、異なる音楽的ルーツを持つ2人の調和が際立つ内容となっている。ZICOがプロデュースを務めるボーイズグループ・BOYNEXTDOORがダンスを踊る姿が映し出されるなど、大盛り上がりとなった。
『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。今回が、17回目となる。日本では、動画配信サービス「U-NEXT」が、ライブ配信する。