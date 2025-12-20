ミラノ・コルティナ五輪の代表最終選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権は２０日、東京・国立代々木競技場で第２日が行われた。

ペアのショートプログラム（ＳＰ）では、世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が国際スケート連合（ＩＳＵ）非公認ながら歴代世界最高を上回る８４・９１点で首位発進した。長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が７２・９１点で２位だった。

試合直前、ペアの三浦、木原組はピンチに陥った。三浦が左肩を負傷するアクシデント。昨年１２月のグランプリファイナルでも練習中に痛めた所で、その後の演技が大きく崩れた経験があった。「（驚きで）心臓が止まるかと思った」と木原。それでも、動揺も影響も感じさせず滑りきった。

今大会の目標の一つに「けがをしない」を挙げていたにもかかわらず、三浦が練習で氷につまずいた。すぐに治療を受けたが、１年前の経験から「感覚が狂う」とテーピングはしなかった。悪化しないように２人で慎重に技をこなした。三浦は「けがにフォーカスしすぎず切り替えて挑めた。そこは去年からの大きな成長」と語った。

代表入りが確実なミラノ・コルティナ五輪まで２か月を切った。今後はプログラムの質の向上とともに、コンディション調整が大事になる。（岡田浩幸）