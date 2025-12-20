ものが多いと、片付けをするにもなんとなくおっくうな気持ちに。「少しずつものを減らす工夫をすれば、肩の力を抜いて片付けが始められます」と語るのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で暮らしや生き方のヒントを発信しているライフさん。今回は、ライフさんが考える無理なく片付けられるためのヒントを5つ教えてもらいました。

心が軽くなる片付けの始め方

片付けても片付けても片付かない…そんな悩みの背景には「がんばりすぎ」が潜んでいることも。無理に手放すのではなく、まずは「片付けのハードル」を下げることから始めてみませんか。

【実際の写真】捨てるのは「1日1個」でOK！

今回は、私が実際に試してきた「日常のなかで無理なくものを減らす工夫」をお届けします。

1：「捨てなきゃ」から「手放せたらいいな」へ言葉を変える

片付けで大切なのは、物理的な作業よりも“心のハードル”だと思っています。

私は「捨てなきゃ」という言葉を使うのをやめました。この言葉にはどこか義務感があって、自分を追いつめてしまいます。

代わりに「手放せたらいいな」と考えることで、気持ちが優しく整理され、自然と行動しやすくなりました。言葉を変えることは、心を軽くする小さな工夫です。

2：1日1個、今日の自分が決める“ひとつだけ整理”

毎日たくさんを整理しようとすると、続かないこともありますよね。だから私は「1日1個だけ」を意識しています。

引き出しの中の1つ、レシート1束、なんでもOK。「今日はこれを手放そう」と決めるだけで、心がスッと整い、前に進める気がします。その日の片付けはそこでやめても大丈夫。ゆっくりでも続けることで、確実にものは減っていきます。

3：思い出の品はスキャン・写真にしてデータ化

捨てづらいのが、子どもの作品や手紙、アルバムなどの思い出の品です。

でも、私は「形を小さくする」ことで、だんだんと手放せるようになりました。スマホで写真を撮ったり、スキャンしてデータ化するだけで、物理的な場所はあきますし、気持ちもスッキリ。

「捨てる」よりも「残す形を変える」と考えると、思い出を大切にしながら片付けが進みました。

4：迷うものは“保留カゴ”へ。今すぐ決めない勇気

「いつか使うかも」と迷うものは、そのまま戻すのではなく、保留カゴを用意します。

カゴや箱に一度入れて、数か月様子をみます。そして、使わなかったものは潔く手放すと決めました。この「時間と距離」をおく仕組みが、手放しやすさにつながっています。

決められない自分を責めず、“保留すること”も片付け方のひとつです。

5：買う前に置き場所を考える

買い物をするときは、「これは家のどこに置くのかな？」と、まず置き場所を思い浮かべるようにしています。実際に置く場所がはっきり見えないものは、今の私の暮らしには必要ないことが多いんです。

買う前に少し立ち止まって考えるだけで、家の中がものであふれるのを防げますし、本当に必要なものだけが自然と残っていくように感じています。

小さな習慣が“暮らし”を変える

片付けは一気にやろうとすると疲れてしまいます。けれど、小さな習慣の積み重ねで、いつのまにか部屋が整い、心が軽くなっていくものです。

今日からできる“ひとつの工夫”を、自分のペースで始めてみませんか。片付けは、ものを減らす作業ではなく、心を整える時間だと気づけるようになるかもしれません。

あなたの暮らしに、優しい風が吹きますように。