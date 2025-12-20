ものが多くても「散らからない」工夫2つ。白樺のカゴとシェーカーボックスでざっくりまとめる
“ざっくり収納”でも生活感を出さず、部屋をきれいにキープする工夫を紹介します。教えてくれたのは、4人家族で北欧に住んだこともある編み物作家・Ayakoさん（40代）。温かみのあるカゴ＆100円グッズを使いこなし、毎日を快適に暮らす“隠しワザ”をお聞きしました。
1：片付けやすさを考えるとカゴ収納がやっぱり便利
北欧インテリアになじむ白樺のカゴとシェーカーボックスを、ごちゃつきやすいものの収納に。
「カゴはキッチンではトレー入れにしたり、リビングでは仕事用の編み物入れにしたりと大活躍。使いやすさと収納力を考えるとやっぱりカゴが便利で、家じゅうで活用しています」（Ayakoさん、以下同）
寝室のカゴは、夫の小物をまとめておくのに便利。
形がバラバラな仕事道具は、カゴの複数使いで分けて収納。
2：見えない場所では100円グッズが大活躍！
日常使いの細かなものを使いやすく収納するなら、100円グッズがやっぱり便利。
「シンク下には、水きりネットやポリ袋が片手で取り出せるケース、冷蔵庫にはマグネット式のマルチポケットなど、100円ショップにはかゆいところに手が届くアイテムがいっぱいです」
ペン入れに便利なマルチポケットはダイソーで購入。
セリアのプルアウトボックスはサイズ違いもお気に入り。
※ 紹介したアイテムは、すべてAyakoさんがご自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください