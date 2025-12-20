“ざっくり収納”でも生活感を出さず、部屋をきれいにキープする工夫を紹介します。教えてくれたのは、4人家族で北欧に住んだこともある編み物作家・Ayakoさん（40代）。温かみのあるカゴ＆100円グッズを使いこなし、毎日を快適に暮らす“隠しワザ”をお聞きしました。

1：片付けやすさを考えるとカゴ収納がやっぱり便利

北欧インテリアになじむ白樺のカゴとシェーカーボックスを、ごちゃつきやすいものの収納に。

【写真】Ayakoさん愛用のシェーカーボックス

「カゴはキッチンではトレー入れにしたり、リビングでは仕事用の編み物入れにしたりと大活躍。使いやすさと収納力を考えるとやっぱりカゴが便利で、家じゅうで活用しています」（Ayakoさん、以下同）

寝室のカゴは、夫の小物をまとめておくのに便利。

形がバラバラな仕事道具は、カゴの複数使いで分けて収納。

2：見えない場所では100円グッズが大活躍！

日常使いの細かなものを使いやすく収納するなら、100円グッズがやっぱり便利。

「シンク下には、水きりネットやポリ袋が片手で取り出せるケース、冷蔵庫にはマグネット式のマルチポケットなど、100円ショップにはかゆいところに手が届くアイテムがいっぱいです」

ペン入れに便利なマルチポケットはダイソーで購入。

セリアのプルアウトボックスはサイズ違いもお気に入り。

※ 紹介したアイテムは、すべてAyakoさんがご自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください