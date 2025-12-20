人気バンドのＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが２０日、東京ドームで「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ ＤＯＭＥ ＴＯＵＲ ２０２５爍贈腺贈釘漫。遑錙。圍錬鉢瓠廚魍催した。

同公演は、自身最大規模となる５大ドームツアーの千秋楽。「ライラック」「コロンブス」に加え、今年の大みそかに出場することが決定している「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」で披露予定の「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」を含む全２３曲を歌唱し、東京ドームを熱狂の渦に包み込んだ。

ツアーのファイナルということもあり、ライブが始まる瞬間から観客のボルテージも最高潮。ボーカルの大森元貴（２９）が「ついてこれますか！？」と呼びかけると、会場からは大きな歓声が。ライブの序盤にもかかわらず、思わず感極まってしまいながらも「ここで泣いたらアカン…」とつぶやき、グッと堪えた。

ステージには、高さ２０ｍ、重さ１００トンの巨大な塔のセットもそびえ立った。１００人以上のキャストとともに、大森はその中心で楽曲を熱唱。ライブを振り返って「人っていうのは基本的にネガティブな生き物だと思ってます。なので、どうせならポジティブになること、せっかくなら楽しいことをしたいと思って走ってる。楽しいと思える日を自分で作って大切にしたいと思ってやってる中で、今日、めちゃくちゃ楽しかったです！」と充実感をにじませた。

ミセスは来年１月から爛侫А璽今貝瓩貌容することを発表している。キーボードの藤澤涼架（３２）は「本当に幸せなフェーズ２だった。フェーズ３では、もっとミセスのこと、メンバーそれぞれのこともより深く知ってもらって、こんなところが好きだなってポイントを増やせたらいいなって思います」と意気込んだ。