【ブルアカらいぶ！クリスマスぱーてぃー計画！SP】 12月20日19時～ 配信

「ミチル（ドレス）」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において新キャラクター「ミチル（ドレス）」を実装する。

ツクヨに続いてミチルの新衣装も追加されることが決定した。普段は元気いっぱいのミチルだが、今回の衣装姿ではおすまし顔になっているなど、メモロビのエピソードも期待される。

こちらは12月24日のメンテナンス後より開催される「ヒトツボシ在る、舞台裏」にてピックアップ。「ツクヨ（ドレス）」と同じくピックアップ募集の開催期間は2026年1月7日10時59分までとなっている。

【12月20日19時57分頃】記事本文ならびに画像を追加いたしました。

