「1万円以下でアウター探してる」人へ！【ハニーズ】大人のきれい見え「上品コート」

物価高が続くなか、おしゃれしたいけれど、洋服への出費を少しでもおさえたい……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、1万円以下で購入できる【ハニーズ】とハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のアウター。チェスターコートやフェイクファー付きノーカラーコートなど、オンオフ使えそうな「上品コート」は、大人コーデの即戦力になる予感。

大人のきれい見えを狙える上品コート

【ハニーズ】「チェスターコート」\6,900（税込）

テーラードカラーとシングルボタン、美しいIラインシルエットが特徴。サッと羽織るだけで上品見えしそうなチェスターコートは、オンにもオフにも活躍しそう。抗菌防臭と静電気軽減の機能付き。長すぎないロング丈で、バランスよく着こなせそうです。公式オンラインストアのお気に入りアイテム登録数3,400人超えの人気商品なので、気になる人は早めにチェックして。

最旬スタイルを楽しめるテーラードコート

【ハニーズ】「テーラードコート」\5,980（税込）

一点投入するだけで旬のトラッドスタイルを楽しめそうなテーラードコート。起毛感のあるシャギー素材もトレンド感アップをサポートします。公式オンラインストアで「どんなボトムスとも合い、幅広い着回しに大活躍」と紹介されているように、スタイリングしやすいのも魅力。こちらも、抗菌防臭と静電気軽減の機能付き。

体型カバーも◎ 上品に映えるノーカラーコート

【GLACIER lusso】「ノーカラーコート」\6,900（税込）

程よく広がるAラインシルエットと、柔らかな雰囲気のノーカラーデザインが上品な雰囲気を演出してくれそう。ゆるっと着られそうなドロップショルダーは、こなれた印象を与えるだけじゃなく、厚手のトップスに重ねてもスッキリと着られそうなのが嬉しいポイント。ヒップまで隠れる着丈で体型カバーも期待大◎ サッと脱ぎ着しやすそうなので、車移動が多い人にもおすすめです。

フェミニンスタイルを楽しめるフェイクファー付き2WAYコート

【ハニーズ】「ファー付ノーカラーコート」\5,980（税込）

袖にふわふわのフェイクファーをあしらった、フェミニンなデザインが魅力。ゴールドカラーで縁取りした衿元のボタンがリュクスなムードも演出。上品な華やかさをプラスできるコートで、地味見えしがちな冬の装いも一気に垢抜けそう。フェイクファーは取り外し可能なので、気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i