もこもこ可愛いーーッッ♡【3COINS】冬の底冷え対策に◎「新作アイテム」

冷え込みが本格化してきた今、毎日の暮らしを快適にしてくれる、あったかスリッパが大活躍！【3COINS（スリーコインズ）】には、見た目の可愛さと実用性のどちらも叶える新作が登場しています。足を入れた瞬間ほっと力が抜けるような心地良さは、おうち時間はもちろん、来客用としても使いやすそう◎ 冬支度にぴったりな2アイテムを、チェックしてみましょう。

ちょこんと耳がポイント！ ほっこり可愛い「ウサギモチーフスリッパ」

ウサギの耳がひょこっと飛び出した、見ているだけで癒される「ウサギモチーフスリッパ」。ふわっと柔らかな素材で、足を包み込むような温かさを感じられそう◎ アイボリーの淡い色合いはどんなインテリアにもなじみやすく、来客用として揃えておくのも便利です。可愛いだけでなく、履きやすさも考えられた、汎用性の高い一足です。

シンプル派さんに◎ 上品で大人っぽい「ムートン風スリッパ」

ふわふわのファーライクな生地がアクセントになった「ムートン風スリッパ」。ムートンのような質感がありながら、見た目はすっきりとしているので、おうちだけでなく宿泊先などでも取り入れやすそう。アイボリーとブラウンの2色展開で、どちらも落ち着いた雰囲気。シンプルながらもおしゃれで飽きのこないスリッパを探している人におすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里