グラビアアイドルの波崎天結（25）が2nd写真集「丸みの誘惑」（KADOKAWA）を2026年1月30日に発売することを、このほど発表した。



【写真】“丸み”全開！限界表現に挑戦しました

波崎はグラビア活動をしながら、2023年に名門・早稲田大学を卒業した才女として知られる。スラッと長く白い美脚とヒップが自慢で、キャッチコピーは「令和の美脚クイーン」。



インドネシア・バリで撮影した同作から、先行カットとして6枚も公開。ブラックのボディスーツを着用してのバックショット、ストッキング着用の赤ランジェリーショットなどの「王道」グラビアから、メガネをかけた秘書姿、キャビンアテンダント風のコスプレなど、フェチ全開なグラビアも披露した。



タイトルの「丸みの誘惑」に合わせ、ほぼ全ての写真が女性らしい“丸み”を表現。表紙にはラベンダーカラーのランジェリー姿のカットを採用した。持ち前の丸いバストラインが強調されたアンニュイな表情が印象的な一枚となっている。



波崎本人も「2nd写真集では『丸みの誘惑』というタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを最大限に表現しています」と自信たっぷり。見どころとしては「想像を掻き立てるような仕草や挑戦的でセクシーな表情にもこだわり、今の私にできることをすべて詰め込んだ1冊になりました。たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです」とアピールしていた。



（よろず～ニュース編集部）