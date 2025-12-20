格闘技史の金字塔"アリ戦"での特訓相手にも指名され、猪木の技の進化を間近で受け止めた男がいる。木村健悟だ。

【写真】残した名言も多いアントニオ猪木さん

昭和の新日本道場で、猪木から「プロレスは闘いである。師匠と思うな、倒しに来い」と叩き込まれ、藤波とのライバル心を燃料に強さを求め続けた。猪木がいるだけで空気が変わる、あの緊張感の中で育まれた"闘魂"は、引退後も彼の背中を押し続けている──。

猪木イズムを求道し続けた男達が語る、新日本道場の最強伝説を集めた著書『アントニオ猪木と新日本「道場」最強伝説』（宝島社）より一部を抜粋して再構成。【全3回の第3回】

猪木のスパーリングパートナーに指名

昭和・新日本道場の代名詞のように語られるのが寝技のスパーリングだ。藤原喜明、佐山聡、前田日明といった、のちに第一次UWFに参加する選手たちのインタビューでたびたび語られてきたが、「プロレスは闘いである」という猪木の教えの根幹ともいえるスパーリングを木村はどう見ていたのだろうか。

「印象に残っているのは、やっぱり猪木さん、坂口さんとするスパーリング。ひと味もふた味も違っていた。猪木さんとスパーリングすると、ずば抜けた力はないんですが、技のツボを押さえていて、柔らかさがあって、技のバリエーションも豊富で、すぐに極められてタップをしていました。

坂口さんは全日本柔道選手権で優勝（1965年）して日本一になっているだけあって、体に一本の線というか芯があって、体幹がとても強かった。柔道仕込みの寝技はお手のもので、それでいて身長があって重いから、押さえ込まれたら終わり。猪木さん同様、すぐに極められてギブアップしていました。

そして私にとっていちばん忘れられないのが、永遠のライバル、藤波さんとのスパーリング。当時は『この男を引きずり降ろさないと上には行けない』と思っていたので、スパーリングも試合とまったく同じ気持ちでやっていました。自分の記憶では藤波さんに極められたことはないですが、極めたこともなくて、勝負は五分だったと思います」

これまでの昭和・新日本道場の取材は、いわゆる「ゴッチ教室」や「藤原教室」で切磋琢磨したＵ系の選手たちのインタビューが中心だった。しかし、それらの選手とは系譜が違うとされている木村が、猪木のスパーリングパートナーに指名されたことがあった。1976年6月26日、日本武道館で行われた猪木vsアリ戦における猪木の特訓相手を務めたのだ。

「あの時のことは今でも鮮明に記憶に残っています。アリとの格闘技世界一決定戦に向けた特訓で、私がアリに体格が似ているということでスパーリングパートナーを務めたんです。

あのアリが帰国後に病院送りとなったアリキックは、私が練習で受けていました。猪木さんのローキックは、寝た状態からでもすごい威力だった。あくまで練習なので私は足にサポーターをつけていたんですが、その上からでも効いた。練習後、足に相当なダメージが残ったのを覚えています。それで、『この蹴りなら猪木さんはアリを倒せる』と、一人でニンマリしていましたね（笑）。

あと、特訓中は低い体制からのハイキックの練習もしていました。これはあとになってわかったんですが、このハイキックこそ、のちに猪木さんの代名詞であり必殺技になる延髄斬りのベースになった技だったんです。そう考えると、価値ある時間を過ごさせてもらったと感謝しています。足は痛かったですが（笑）」

道場での忘れられない猪木の言葉

木村が新日本で現役生活を過ごした1973年から2003年まで、新日本道場の練習メニューが大きく変わることはなかった。しかし、道場に猪木がいるのといないのでは、雰囲気は大きく異なり、緊張感がまったく違ったという。

「私が新日本にいた間、道場の練習メニューはほぼ同じだったと思います。だからこそ、猪木さんの存在の大きさを痛感しました。猪木さんが道場にいるだけで、そのオーラが選手たちの体を押して、限界を超えるまで動けるような感覚になるんです。それが"闘魂"なんですかね。

私にとって猪木さんは、闘う人間のピラミットの頂点でした。それを新日本のみんなが下から支えている感覚。プロレスの奥深さを教えてくれたのも猪木さんでした。様々な局面での対応や、相手の力を利用する、うまく吸収する懐の深さ、柔らかさなど、猪木さんの真似をしたくても、永遠にたどりつけない世界なんだということを痛感しました。

道場の練習で猪木さんは、『プロレスは闘いである。師匠と思うな。闘う相手なんだから、遠慮しないで倒しに来い』と常に言っていました。また、昭和の時代、プロレスを好奇の目で見る人は多く、『世間にプロレスを認知させたい』『プロレスラーは強くてすごいんだ』『キング・オブ・スポーツなんだ』という思いを、身を捧げて実践していたと思います。

そんな猪木さんの教えを受けていた私たちですから、全日本プロレスとしのぎを削る関係だった当時、道場で切磋琢磨していた仲間たちは、全員が猪木さん、新日本の屋台骨を支えているんだと自負していたと思います。だから『もし全日本と闘うことがあれば、いつでもやってやるぞ！』という気構えをみんなが持っていたんです」

2003年に木村は現役を引退。その後の約3年間、新日本のスカウト部長とプロレス中継番組『ワールドプロレスリング』の解説を務めた。現役を退いたばかりで右も左もわからないなか、 木村は「とにかく新日本をよくしたい」という一心で頑張った。たとえその場に猪木、坂口、小鉄がいなくても、与えられたことは一生懸命やるという精神は、新日本道場で培ったものだと木村は自負する。

「猪木さんのようにプロレスファン以外でも名前を知っていて、今でも話題になるような偉大な選手はそうそういないですよね。だからこそ今のプロレスラーにも猪木さんの栄光の過去を学んでほしい。先人が築いたプロレスの歴史を知ってほしい。昔と今のプロレスは違うって頭から否定しないでほしい。猪木さんほどプロレスのことを考え抜いて、それをリングで実践してきた選手はいないんですから。

早いもので、猪木さんが亡くなってから3年ですか。今でも不意に猪木さんのことを思い出すことがありますが、これほどプロレスを愛していた人は他にいないと思います。私は今、猪木さんもかつて身を置いた政治の世界にいますが、師匠・アントニオ猪木の教え、猪木イズムは私の中で生き続けています。それは、プロレスラーとして名声を得て、プロレスを通じて人の役に立ちたい、世間のみなさんに恩返しをしたいということに尽きます。

猪木さんには遠く及ばないかもしれませんが、これからも一歩でも半歩でも近づく努力をしていきます。昭和の時代の新日本道場での厳しい練習を思い出せば、どんな困難が立ち塞がっても、少しでも前に進めると思うんです。本当にありがとうございました」

取材・文／藤木健太

