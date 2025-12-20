３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が２０日、東京ドームで５大ドームツアー「ＢＡＢＥＬ ｎｏ ＴＯＨ」のファイナル公演を開催した。

５都市１２公演で自身最多の５５万人を動員したツアーは、１９〜２０年の「ＥＤＥＮ ｎｏ ＳＯＮＯ」、２３年の「ＮＯＡＨ ｎｏ ＨＡＫＯＢＵＮＥ」「Ａｔｌａｎｔｉｓ」に続く「ストーリーライン」シリーズ。約１００人のパフォーマー、花火や照明、ＬＥＤの映像演出とミセスの音楽を融合させた２３曲で、満員のＪＡＭ’Ｓ（ファンネーム）を世界観に引き込んだ。

ステージに象徴的に鎮座した高さ２０メートル、重さ１００トンの塔は、本編の中盤にボーカル・ギターの大森元貴（２９）ら出演者を載せて動き出す可動式の塔にパワーアップ。塔の上からＪＡＭ’Ｓを眺めた大森は「素晴らしい景色です」と感無量の表情を見せた。

今年デビュー１０周年を迎えたミセスは、史上初の日本国内累計ストリーミング数１００億回突破、「オリコン年間ランキング」「ビルボード・ジャパン２０２５ 年間チャート」でそれぞれ７冠を獲得。充実の一年となったが、年内で「フェーズ２」を完結させ、来年元日からは「フェーズ３」に向かう。

ギターの若井滉斗は「みなさんがいるから活動できて、届ける場所があるから『次はどんな楽しいことをしよう』とワクワクできる」と感謝。キーボードの藤澤涼架は「フェーズ３は、みんなにもっとミセスやメンバーのことを知って楽しんでもらえたら」と話すと「１月から、藤澤はドラマに初めて出演させていただき…」とちゃっかり来年１月期のＴＢＳ日曜劇場「リブート」の宣伝をして笑わせた。

大森は「みなさんへの感謝の伝え方とか返し方は、決してたくさん露出することでもなく、我々がいいと思えるものを真摯（しんし）に音楽として作って、ちゃんと一曲一曲を届けることだと思ってます」と心境を吐露。「なので、フェーズ３もどうぞよろしくお願いします」と語った。

魂を削るような「天国」の歌唱でフィナーレ。終演後には、ストーリーラインの続編がギリシャ神話に登場する「死後の世界」を意味する「ＥＬＹＳＩＵＭ（エリュシオン）」に決まったと明かされた。開催時期は未定だが、新たなる展開を予告。ミセスの次なる物語はまだ続く。（宮路 美穂）